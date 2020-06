Jsi podrazák, pustil se Becker na sociálních sítích do Kyrgiose. A ty zas hloupější, než jsem si myslel, odpověděl Australan

Zverev se zúčastnil druhého dílu Adria Tour, během které se nakazili čtyři tenisté včetně světové jedničky a pořadatele Novaka Djokoviče a další lidé. Test měl německý talent negativní, nicméně na sociálních sítích přislíbil, že raději stráví příštích 14 dní v domácí izolaci. Nevydrželo mu to však ani týden a v neděli se zúčastnil párty ve francouzském městečku Éze.

To se nelíbilo Kyrgiosovi. "Když už teda svůj manažerský tým pověříš tím, aby na sociální sítě napsali, že jdeš do karantény, tak ji aspoň dodržuj. Ježiši, stačilo strávit 14 dní se svojí přítelkyní. Fakt mě to štve. Tenhle tenisový svět mě vážně štve. To jste vážně všichni takoví sobci?"

Jednání Kyrgiose se zase nezamlouvá bývalé světové jedničce Beckerovi. "Nemám rád podrazáky! Nikdo, kdo takhle mluví o svém kolegovi, nemůže být můj přítel! Podívej se do zrcadla," napsal Becker na svůj Twitter a označil Kyrgiose.

Australský bouřlivák měl hned odpověď. "Proboha, Borisi, já tady s nikým nesoutěžím ani se nikoho nesnažím pošpinit. Jedná se o pandemii a pokud je někdo takový idiot jako Alex, tak nebudu mlčet. Jsi hloupější, než jsem si myslel."

Jeden z fanoušků Beckerovi odpověděl, že každý by měl za své činy přijmout zodpovědnost. S tím sice šestinásobný grandslamový šampion souhlasí, ale podle něj by se to mělo řešit v tichosti, jak je dle jeho názoru ve sportovním světě zvykem. Přitom sám Zvereva zkritizoval.

"Alexander Zverev porušil karanténu a měl by se za sebe stydět! Je vzorem pro mnoho tenisových fanoušků a hvězdou budoucnosti. Přesto nemám rád krysy," narážel už před několika hodinami na jednání Kyrgiose.

@AlexZverev broke the quarantine rules and he should be ashamed of himself! He is a role model for many tennis fans a bright star on the horizon but still don’t like rats ... #word — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020

Poté jako kdyby se snažil temperamentnímu Australanovi vlichotit. "Doufám, že Nick Kyrgios naplní svůj potenciál a vyhraje grandslam. Vzmuž se a ukaž, co v tobě je!" I tentokrát byl Kyrgios s odpovědí pohotový. "Proč teď mluvíš o tenise? S tenisem to přece nemá nic společného, ne? Co kdyby se raději vzmužil chlápek, kterého tak obhajuješ, a přišel s nějakým vysvětlením a ne další omluvou, kterou napíše jeho tým?"

Zverev se k situaci stále nevyjádřil.