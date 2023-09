Jsou zkušenější a chtějí překvapit. Jsme konkurenceschopní, hlásí Češi z Valencie

"Oproti posledním rokům je to obrovská změna. Kluci jsou mladí a všichni postupují na žebříčku dopředu, o čemž jsme se přesvědčili v letošní sezoně. Je tam Jirka Lehečka, teď se tam dostává Kuba Menšík a doufám, že do konce roku neřekl poslední slovo ani Tomáš Macháč. Dnes už všichni vědí, že se Česká republika nepřijela jen zúčastnit, ale je konkurenceschopná. I zde můžeme překvapit," uvedl Navrátil.

Tenisté odletěli do Valencie v sobotu večer, na místo dorazili v noci. Dnes dopoledne absolvovali první tréninky. "Ty jsou vždy trochu zvláštní, ale je to tady velice příjemné. Hala je skvělá a máme míče, na které jsem zvyklý z tour. Také povrch je takový, jaký bychom si představovali. Co se týče podmínek a zázemí, které Španělé vytvořili, je to super. Nemáme si na co stěžovat," líčil Lehečka.

Češi se probojovali do finálového turnaje poté, co v únorové kvalifikaci zvítězili 3:1 v Portugalsku. Tehdy se v úvodních dnech potýkali se zimou. Ve Španělsku měli dnes opačný problém, neboť organizátoři nestihli dopoledne před tréninkem zapnout v hale klimatizaci.

"Naštěstí to bylo jen na chvíli. Jak ji později zapnuli, teplota se snižovala a ke konci tréninku už bylo o dva, tři stupně méně. To je jen taková vtipná historka, že když jsme hráli první trénink v Portugalsku, měli jsme tam tři stupně a tady třicet. Musím ale říct, že je tu vše fajn a je o nás skvěle postaráno," uvedl s úsměvem Lehečka.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open a 29. hráč světa povede tým v roli jedničky. Ve výběru jsou také osmnáctiletý Menšík, deblista Adam Pavlásek a po finále turnaje ve francouzském Cassis se připojí Macháč.

Lehečka je na ústřední roli mezi elitou připravený. "Není to pro mě zase tak nic nového, protože už ty první Davis Cupy, které jsem odehrál, byly z mé strany velice těžké. Hrál jsem třeba proti (Cameronu) Norriemu, který byl tou dobou dvanáctým hráčem světa. Teď jsem se dostal na pozici, kde to bude žebříčkově a papírově vyrovnanější. Je to ale dobré znamení, že jsme se byli schopní dostat na úroveň, že už nehrajeme pouze jako outsideři, kteří mohou překvapit, ale jako vyrovnaný tým," ocenil Lehečka.

Češi vstoupí do turnaje ve středu proti Španělsku, o den později vyzvou Koreu a v sobotu Srbsko. Do vyřazovací fáze postoupí dva celky. Podle Navrátila bude klíčový už první s domácím soupeřem, který se musí obejít bez wimbledonského vítěze Alcaraze. Španěly ale poženou domácí fanoušci, kapacita tribun ve Valencii je 9000 diváků.

"Víme, že všechny tři španělské zápasy jsou vyprodané, protože při prodeji lístků počítali, že bude hrát Alcaraz. Samozřejmě budou i nějací diváci na těch pro Španěly nezajímavých utkáních jako je Srbsko - Korea nebo Srbsko - Česká republika. Atmosféra bude hned proti nám ve středu bouřlivá a fantastická. Myslím, že ale kluci jsou na to připravení a zvyklí. A myslím, že španělské publikum je sportovní," dodal Navrátil.