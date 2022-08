Jubilejní 40. finále! Kvitová v Cincinnati po obratu zastavila domácí Keysovou a zahraje si o 30. titul

Petra Kvitová ještě v červnu prožívala velké trápení a čekala na první semifinálovou účast v probíhající sezoně. Na trávě v Eastbourne si ovšem došla pro svůj 29. kariérní titul a k dalšímu má velmi blízko na prestižním podniku série WTA 1000 v Cincinnati, kde si semifinále zahrála potřetí a poprvé v něm uspěla.

Dvaatřicetiletá Češka přitom mohla již poosmé v letošním roce ztroskotat na úvodní soupeřce, v prvním kole totiž likvidovala mečbol loňské finalistky Jil Teichmannové. Právě po odvrácené hrozbě hraje při svém 12. startu na turnaji jako vyměněná, v následujících kolech nedala šanci Soraně Cirsteaové, světové pětce Ons Džabúrové ani Ajle Tomljanovicové.

V dnešním semifinále přetlačila 6-7(6) 6-4 6-3 domácí šampionku z roku 2019 Madison Keysovou. Američanku, která po cestě mezi nejlepší kvarteto vyřadila tři grandslamové vítězky včetně světové jedničky Igy Šwiatekové, v tomto dějišti porazila i loni a po šesti letech se ve vzájemné bilanci vrátila do vedení.

Kvitová v úvodních třech gamech na servisu vždy čelila minimálně jednomu brejkbolu a o ten prostřední i vinou tří dvojchyb přišla. Za stavu 1-3 však zlikvidovala obě hrozby, což ji nakoplo. Ve zbytku setu už ani jednou na podání nezaváhala, jenže to samé se podařilo Keysové, která v prvním dějství mnohem méně chybovala. Rozhodnout musel tie-break, v něm se Kvitová dotáhla z 2-5 na 5-5, ale pak trefila nabíhaný forhend do sítě. Keysová sice první setbol nevyužila, nicméně zkrácenou hru nakonec ovládla poměrem 8-6.

V další sadě díky dvěma vítězným returnům po sobě udeřila jako první Kvitová a o chvíli později se propracovala k náskoku 5-2 se dvěma brejky. Vynucení rozhodující sady si však ještě zkomplikovala, na první pokus nedopodávala a následně nevyužila dva setboly na returnu. Druhé dějství ovšem uzavřela čistou hrou a jako první na turnaji Keysové sebrala set.

Do rozhodujícího dějství nemohla vstoupit lepším způsobem, Keysové hned v úvodním gamu sebrala servis. V osmé hře ale málem o náskok přišla, když musela likvidovat stav 0-40. Po úspěšné otočce zakončila utkání už na returnu. Úvodní dva mečboly Keysová odvrátila aktivní hrou, nicméně Kvitová jí nedovolila využít gamebol a třetí mečbol po chybě soupeřky z forhendu proměnila.

Petra Kvitova comes through the power battle to defeat Madison Keys 67 64 63.



Keys: 28 winners, 12 UFE (2 UFEs were DFs)

Kvitova: 24 winners, 16 UFE (10 UFEs were DFs)



Remarkably clean display. #CincyTennis — WTA Insider (@WTA_insider) August 20, 2022

"Bylo to neuvěřitelně těžké. Čekala jsem, že to bude těžké, ale nečekala jsem, že až takhle těžké. Madison hrála neskutečně," složila Kvitová soupeřce poklonu. "Byla jsem hned game pozadu, udělala jsem tam tři dvojchyby a byl to vážně mizerný game, ale dál jsem bojovala, abych se dostala zpátky do setu. Bohužel jsem prohrála tie-break, který myslím Madison odehrála úžasně. Já se pak snažila dál bojovat, uklidnit se a čekat na šance, které nakonec přišly," dodala.

Rodačku z Fulneku v neděli čeká jubilejní 40. kariérní finále a může v něm získat jubilejní 30. titul. Konkrétně na akcích WTA 1000 bude o titul bojovat po dvou a půl letech, kdy neuspěla v Dauhá. Na největších turnajích WTA může triumfovat poprvé od Madridu 2018 a celkově podeváté (finálová bilance 8-3), čímž by se vyrovnala Simoně Halepové. Víc titulů mají na kontě jen Serena Williamsová (13) a Viktoria Azarenková (10).

V historii Western & Southern Open, které se poprvé uskutečnilo už v roce 1899, je teprve druhou českou finalistkou, před šesti lety v Ohiu triumfovala Karolína Plíšková.

Ve svém největším finále ve Spojených státech bude Kvitová, jež si zajistila návrat na post české jedničky, bojovat s Arynou Sabalenkovou, nebo Caroline Garciaovou.