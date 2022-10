Jubilejní 90. titul pro Djokoviče. Ve finále v Astaně nedal šanci Tsitsipasovi a zajistil si start na Turnaji mistrů

Novak Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 přišel o řadu akcí, včetně kompletního australského léta a sezony amerických betonů a tedy i dvou grandslamů. Pro zbytek sezony má však zelenou a po Tel Avivu nenašel přemožitele ani na silně obsazeném halovém podniku v kazašské Astaně, kde absolvoval svůj teprve devátý letošní turnaj a druhý po triumfu ve Wimbledonu a zisku 21. grandslamového vavřínu.

Zatímco v semifinále byl dva míčky od vyřazení (za stavu 1-1 mu vzdal Daniil Medveděv), v dalších čtyřech zápasech od začátku do konce dominoval a po Cristianovi Garínovi, Boticovi van de Zandschulpovi a Karenovi Chačanovovi nedal šanci ani ve finále Stefanosovi Tsitsipasovi. Řeckého rivala přehrál 6-3 6-4, upravil s ním vzájemnou bilanci na 8-2 a porazil ho už posedmé v řadě.

Rodák z Bělehradu byl od prvního fiftýnu soustředěný a dnes se mohl spolehnout na vynikající servis. První podání mu do kurtu spadlo v 79% případů, i po druhém získal alespoň 80% bodů, nečelil jedinému brejkbolu a v obou setech Tsitsipase jednou brejknul. Navíc se vrátil k výkonům z úvodních třech utkání na turnaji a minimálně chyboval.

UNSTOPPABLE!



The moment @DjokerNole defeated Tsitsipas to claim the #AstanaOpen and a fourth title of 2022.



✅ Rome

✅ Wimbledon

✅ Tel Aviv

✅ Astana pic.twitter.com/wCVqkAQM0o — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2022

Pětatřicetiletý Srb, který letos jako jediný triumfoval na všech površích (to se může podařit už jen Tsitsipasovi), upravil svou letošní finálovou bilanci na 4-1 a tu celkovou na 90-38, v hale triumfoval pošestnácté v kariéře. Bývalý lídr žebříčku i po dalším prvenství zůstane na sedmém místě pořadí, dnešním vítězstvím si ovšem definitivně zajistil start na Turnaji mistrů v Turíně.

V italské metropoli by se mohl stát prvním hráčem od Rogera Federera v roce 2010, jenž v rámci jedné sezony ovládne podniky všech kategorií na nejvyšším okruhu. Po skalpu Tsitsipase zvládl i devátý letošní zápas na halových betonech, protáhl svou turnajovou neporazitelnost na 16 utkání a vyhrál 25 z posledních 26 duelů na individuálních akcích.

Players with the most ATP Tour titles (Open Era)



1. Jimmy Connors (109)

2. Roger Federer (103)

3. Ivan Lendl (94)

4. Rafael Nadal (92)

5. Novak Djokovic (90)



Where will @DjokerNole finish on this list? pic.twitter.com/YyL95crhcM — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2022

Novak Djokovic officially qualified for the ATP Finals.



Joins Alcaraz, Nadal, Ruud and Tsitsipas. — José Morgado (@josemorgado) October 9, 2022

Tsitsipas má naopak negativní úspěšnost ve finále letos (2-4) i v kariéře (9-14) a prohrál také svůj devátý finálový duel na podnicích série ATP 500. V žebříčku se o pár bodů posune před Alexandera Zvereva a bude pátý.