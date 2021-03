Juniorská jednička Dán Rune si v Santiagu připsal první výhru na okruhu ATP. Do konce roku chce být v Top 100

Holger Rune v 16 letech vyhrál juniorku na Roland Garros 2019 a od loňského srpna si už připisuje první menší úspěchy mezi muži. Už sedmkrát se dostal do finále turnajů ITF, čtyři z nich proměnil v titul.



A nyní začíná sbírat zkušenosti již i na okruhu ATP. Debut si odbyl díky divoké kartě minulý týden v Buenos Aires, kde podlehl ve třech setech zkušenému španělskému antukáři Albertu Ramosovi.



Následně se přesunul na antuku do chilského Santiaga, kde teprve podruhé v kariéře absolvoval kvalifikaci a poprvé v ní uspěl. 17letý Dán zvládl tři třísetové souboje s hráči druhé a třetí světové stovky a zajistil si druhý start v hlavní soutěži.



A v té si na druhý pokus připsal první výhru. Nejlepší junior současnosti Holger si poradil 6-3 6-2 s o tři roky starším Argentincem Sebastianem Baezem, který býval rovněž juniorskou jedničkou. Holger pouze jednou přišel o své podání. Problém měl jen s uzavřením zápasu, využít dokázal až celkově šestý mečbol.

Rune on the Rise!



Holger Rune rips through Baez 6-3 6-2 to claim his maiden tour level ATP victory!@chile_open pic.twitter.com/KLZ8hBY5j8 — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2021



"Je to skvělý pocit vyhrát poprvé zápas na okruhu ATP. Hrál jsme velmi dobře, byl jsem soustředěný a nedělal špatná rozhodnutí. Svou hru jsme měl pod kontrolou. Mám velkou radost z toho, jak celý zápas probíhal," radoval se Holger.



"Myslím, že je reálné dostat se na konci roku do Top 100," nedává si malé cíle sebevědomý rodák z Kodaně, který je aktuálně 410. hráčem světa. "Zatím se mi daří, vyhrávám zápasy a snažím se bojovat o výhru v každém zápase. Letos jsem zatím jen třikrát prohrál. Mým cílem je být pro soupeře čím dál těžším protivníkem."



O postup do čtvrtfinále si Holger zahraje proti 29. hráči světa Benoitu Pairemu. S takto vysoko postaveným hráčem se utká poprvé. "Nevím, co tenhle týden očekávat. V dalším zápase nejsem favoritem, takže neříkám, že vyhraju. Ale pokud se mi to podaří, bude to skvělé. Jdu od zápasu k zápasu," uvedl Holger.







První kolo zvládl také Juan Manuel Cerúndolo, jenž před dvěma týdny v Córdobě hned při svém debutu na turnaji ATP získal premiérový titul. 19letý Argentinec na úvod potvrdil roli favorita proti domácímu Gonzalu Lamovi a vyhrál 7-5 6-2. O čtvrtfinále si zahraje se Španělem Robertem Carballésem.



Naopak jeho bratr Francisco Cerúndolo, který v neděli v Buenos Aires ve svém prvním finále na turnaji ATP uhrál jen tři gamy, utrpěl druhou drtivou porážku během tří dnů. V Santiagu 22letý Argentinec prohrál 1-6 2-6 se Slovákem Andrejem Martinem, jemuž se povedla odveta za loňské finále challengeru v Guayaquilu a na šestý pokus si tak připsal první letošní výhru na turnaji ATP.



Ve druhém kole se 31letý Martin střetne s osmým nasazeným Federicem Delbonisem (h2h 1-3). Argentinský tenista v úterý zvládl těžký třísetový zápas se Španělem Jaumem Munarem a přerušil s ním sérii tří porážek ve vzájemných duelech.