Juniorský šampion Korda vyřadil Medveděva! V Melbourne slaví životní výhru

AUSTRALIAN OPEN - Bývalý vítěz juniorky Sebastian Korda se na Australian Open postaral o vyřazení finalisty posledních dvou ročníků Daniila Medveděva. 22letý Američan, syn šampiona z roku 1998 Petra Kordy, přehrál světovou osmičku po koncentrovaném výkonu 7-6 6-3 7-6, poprvé na grandslamu porazil hráče Top 10, zaznamenal svůj nejcennější skalp a postupem do osmifinále vyrovnal grandslamové maximum. O jeho překonání se utká s Polákem Hubertem Hurkaczem.

Sebastian Korda v úvodu sezony v Adelaide porazil Andyho Murray, Roberta Bautistu či Jannika Sinnera a až v boji o svůj druhý titul podlehl po nevyužití mečbolu a více než tříhodinové bitvě Novaku Djokovičovi.



Těsná porážka mu ale sebevědomí nesrazila. Naopak. 22letý Američan si formu přivezl i do Melbourne, kde ve třech zápasech ztratil jediný set a již překonal svůj nejlepší výsledek na Australian Open.



Po potvrzení role favorita proti Chilanu Cristianu Garínovi a Japonci Josukemu Watanukimu dnes potvrdil své skvělé rozpoložení a postaral se o překvapení na úkor bývalé světové jedničky a vítěze US Open 2021 Daniila Medveděva. Finalistu z let 2021 a 2022 porazil po třech hodinách hry 7-6 6-3 7-6.

Statistiky zápasu

Korda - Medveděv 3 esa 9 5 dvojchyby 3 63 %

1. podání 'in' 64 %

72 %

úsp. 1. podání 67 %

43 %

úsp. 2. podání 43 %

50 winnery 28 55 nevyn. chyby 26 36/48 hra na síti 16/26 5/10 brejkboly 4/6 123 celkem bodů 117 čas: 2:59

Cestou na kurt Korda v útrobách stadionu poklepal na stěnu přiomínající triumf jeho otce z roku 1998 a zřejmě mu to přineslo štěstí. Hned v úvodu zápasu se dostal do vedení 4-1 s dvěma brejky v zádech, náskok ale neudržel a servis pak neudržel ani po dalším brejku za stavu 5-4. Úvodní sadu přeci jen strhl na svou stranu, v tie-breaku po téměř hodině a půl boje proměnil třetí setbol.



Těžce vybojované dílčí vítězství Kordu povzbudilo a dodalo mu ještě více odvahy. Americký mladík s českými kořeny předváděl koncentrovaný výkon, na začátku druhého i třetího dějství soupeři sebral servis a sám byl na podání suverénní.



Po dlouhé době Korda na podání zaváhal až ve třetím setu za stavu 4-3 a po ztrátě tří gamů v řadě prohrával 4-5. Medveděv se mohl dostat na 'koně', ale Američan zůstal ledově klidný. Dál předváděl skvělý tenis, v tie-breaku si vypracoval vedení 6-1 a čtvrtý mečbol proměnil svým 50. winnerem.



"Díky vám všem, atmosféra byla parádní," poděkoval Korda fanouškům v Rod Laver Areně čtvrt hodiny po půlnoci. "Byl to pro mě neuvěřitelný zápas, neumím teď popsat své pocity. Jsem šťastný, že jsem postoupil dál. Prostě jsem si šel za vítězstvím," uvedl stručně ke své předzápasové taktice.



Korda si v 13. souboji s hráčem Top 10 připsal čtvrté vítězství, skalp světové osmičky je jeho nejcennějším. V minulosti už porazil Diega Schwartzmana (9.), Roberta Bautistu (10.) a Félixe Augera-Aliassimea (10.).



V osmifinále grandslamu je svěřenec Radka Štěpánka potřetí v kariéře a poprvé v Melbourne. Na Roland Garros 2010 utrpěl debakl s Rafaelem Nadalem, ve Wimbledonu 2021 podlehl v pětisetové bitvě Karenu Chačanovovi.



Australian Open je pro Kordovu rodinu veleúspěšným turnajem. Sebastian v roce 2018 vyhrál juniorku, táta Petr Korda v Melbourne o 20 let dříve získal svůj jediný grandslamový titul ve dvouhře mužů a golfové Australian Open ovládly sestry Jessica (2012) a Nelly (2019).



"V rodině jsem rozhodně nejhorším sportovcem. Táta byl v žebříčku druhý, máma byla čtyřiadvacátá, Nelly byla jedničkou a Jessica byla šestá," komentoval úspěchy své sportovní rodiny 31. hráč světa Sebastian Korda, jehož přítelkyní je třetím rokem Ivana Nedvědová, dcera bývalého skvělého fotbalisty a držitele Zlatého míče Pavla Nedvěda.







Medveděv je čtvrtým vyřazeným hráčem z Top 10. Už ve druhém kole ztroskotali Taylor Fritz a nejvýše nasazení Rafael Nadal s Casperem Ruudem.



Korda si o své první grandslamové čtvrtfinále zahraje v neděli s Hubertem Hurkaczem (h2h 0-1), s nímž předloni v Delray Beach prohrál své první finále na okruhu ATP. Polský tenista v Melbourne podruhé během tří dnů zvládl pětisetový zápas. Dnes při premiéře ve 3. kole Australian Open zdolal 7-6 6-4 1-6 4-6 6-3 Kanaďana Denise Shapovalova a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-1.