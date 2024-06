K Mácháči se vrací turnaj ITF. Letos i s Šafářovou či finalistkami French Open

15:08

Potvrzeno: Nadal se ve Wimbledonu nepředstaví

Rafael Nadal nebude startovat ve Wimbledonu, který v minulosti na londýnské trávě dvakrát vyhrál. Bývalá světová jednička se chce co nejlépe připravit na svůj poslední olympijský turnaj v Paříži, jenž se bude hrát na antuce v areálu Rolanda Garrose. Nadal to dnes uvedl na sociálních sítích. "Domnívám se, že pro mé tělo je nejlepší neměnit povrch a hrát do té doby (olympijských her) stále na antuce. Proto letos vynechám Wimbledon," řekl osmatřicetiletý Španěl, který hraje pravděpodobně svou poslední sezonu.