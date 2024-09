Kája je ten typ, že v utkání zařazuje vyšší rychlost, řekl o Muchové kondiční trenér Blažek

Za tažením Karolíny Muchové (28), která dnes zabojuje o postup do semifinále US Open s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (28) (od 18:00 SELČ), stojí též práce jejího týmu. Jedním z členů, který pomohl české tenistce dostat se po operaci zápěstí zpět do formy, je fyzioterapeut a kondiční trenér Jaroslav Blažek. V rozhovoru s novináři řekl, že je Muchová připravená bojovat o další úspěchy, vzhledem k pověrčivosti byl ale ohledně jejího zdravotního stavu opatrný.

"Popravdě už jsem dost opatrný v mnoha tvrzeních. Kombinace nějakých zkušeností a získané paranoii cokoliv zakřiknout velí tak maximálně k odpovědi: Až na drobné bolístky drží všechno zatím nějak pohromadě," uvedl Blažek. "Těch vnějších i vnitřních faktorů je tolik, že je to na delší debatu. Pravda je, že onen potřebný objem zápasů rozhodně není vzhledem k operaci zápěstí takový jako vloni touhle dobou. Ale ono i to může mít v jistém směru svá pozitiva," doplnil Blažek.

Zatímco na běžných turnajích je program hektický, u grandslamů vidí výhodu, že hráčky mají po zápasech často den volna. I to pomáhá Muchové k lepší regeneraci. "V něm je i přes kratší tenisový trénink prostor na lehčí cvičení zaměřené na dlouhodobější i aktuální limitace. A samozřejmě rehabilitační, fyzioterapeutické praktiky které souhrnně nazýváme ´treat´. Ten je každý den, ať už je zápas nebo ne," podotkl Blažek.

Vzhledem k tomu, že Muchová na zranění během kariéry náchylná a od loňského září do letošního června nehrála kvůli zraněnému zápěstí, musí být tým kolem hráčky opatrný. "To dávkování je na kurtě i mimo něj dost klíčové. Na tom se domlouváme s Kájou a Emilem (Miškem - trenérem) společně. Všechno se počítá více než obvykle," řekl Blažek. "V zápase to přirozeně ovlivnit nejde. Kája je ten typ, že v utkání zařazuje vyšší rychlost a dostává se někdy do takových pozic, že trochu kolikrát trneme. A pak jen tleskáme," řekl.

Po únorové operaci a rekonvalescenci je nyní zápětí Muchové v pořádku. Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce zatím neztratila na US Open set a postupně vyřadila Američanku Katie Volynetsovou, Japonku Naomi Ósakaovou, Rusku Anastasiu Potapovovou a Italku Jasmine Paoliniovou.

"Moc rád bych zde vyzdvihl spolupráci s belgickými kolegy, které doporučil pan doktor Kebrle, který Káju operoval. Jejich zkušenosti konkrétně s tímto typem zranění byly velmi obohacující a i díky tomu probíhala rekonvalescence rychleji, než se čekalo. I když ona de facto stále ještě probíhá a je nutné zápěstí věnovat častou pozornost a být opatrný," uvedl Blažek.

Zatímco vloni, když se Muchová dostala do finále Roland Garros, dodržoval řadu rituálů, mezi něž patřilo i ranní běhání kolem Eiffelovy věže, v New Yorku žádná specifika kvůli pověrčivosti nemá. "Asi vás letos zklamu. Jestli se ale počítá každodenní večerní pivko jako rituál, tak to pak dodržuji pravidelně," řekl s úsměvem kondiční trenér.

New York má přesto pro Muchovou speciální kouzlo. Samotná tenistka se v rozhovorech vyjádřila, že má ráda místní atmosféru, ruch i živelnost. "S New Yorkem máme za těch skoro deset let takový dynamický vztah. Zprvu možná lehké zklamání, ale pak jsme si k sobě našli cestu a teď se máme moc rádi. Je to sociální pestrobarevnost, subkulturní unikát a nepřestane vás překvapovat. Ztrácíte tu identitu a to je nejednou příjemný pocit," doplnil Blažek.