Kanadská tenisová federace možná bude muset přesunout prestižní Rogers Cup do Spojených států

Kanadská tenisová federace loni kvůli pandemii koronaviru o svůj prestižní turnaj přišla, ale letos ho chce rozhodně uspořádat. A to i za cenu, že by se hrálo úplně v jiné zemi, konkrétně ve Spojených státech amerických. Letošní Rogers Cup je na programu od 7. do 15. srpna, muži mají bojovat v Torontu a ženy v Montréalu.