Kanepiová je po více než sedmi letech ve finále. V něm vyzve Mertensovou

Kaia Kanepiová v posledních letech bojuje se zdravotními problémy, a dokonce opustila elitní stovku žebříčku. Do ní se vrátila na konci loňského roku, kdy ovládla tři podniky série ITF W25.

Momentální neporazitelnost čítající už 14 zápasů úspěšně protahuje na generálce v Melbourne, kde vstupuje do letošní sezony. Bývalá světová patnáctka vyřadila Astru Sharmaovou, 15 utkání neporaženou Arynu Sabalenkovou, Darju Kasatkinovou a do dnešního semifinále, v němž přemohla 6-3 7-6(6) Jekatěrinu Alexandrovovou, prošla bez boje po odhlášení Karolíny Muchové.

Kanepiová v utkání s Alexandrovovou poprvé ztratila podání až za stavu 6-3 4-3. O čtyři gamy později měla možnost estonsko-ruský souboj dopodávat, jenže neuspěla a v tie-breaku se ještě pořádně zapotila, přestože vedla už 5-1. K setbolu však soupeřku nepustila a proměnila svůj druhý mečbol.

Ever dangerous, Kaia Kanepi books her spot in the final at the Gippsland Trophy, defeating Ekaterina Alexandrova 63 76(6).



Earlier in the week, Kanepi ended Aryna Sabalenka’s 15-match streak. Faces Elise Mertens in Sunday’s final, her 1st since 2013.



Could face Kenin in 2R AO. pic.twitter.com/GZYjISI8HU