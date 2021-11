Kapitán Navrátil věří, že za dva tři roky budou Češi v Davis Cupu zase mezi elitou

S nejmladším týmem hráli tenisté letošní Davisův pohár a před startem soutěže patřili k outsiderům. Ze skupiny C přes Brity a Francouze do čtvrtfinále neprošli, ale výkony mladíků dávají naději do budoucna. Kapitán Jaroslav Navrátil věří, že do dvou tří let by Češi mohli hrát v soutěži o slavnou salátovou mísu znovu významnou roli.

"Šance byla, čichli jsme si k ní. A potenciál mladého týmu nám přináší čerstvý vítr," řekl Navrátil na online tiskové konferenci. V angličtině mluvil o tom, že by Češi za dva tři roky mohli usilovat o semifinále či finále soutěže. "V to doufám a uvidíme, jak to půjde. Ale věřím, že do dvou tří let bychom mohli hrát ve světové skupině velice důstojnou roli," doplnil v češtině lodivod, který působí u týmu od srpna 2006 a dovedl tenisty k triumfům v letech 2012 a 2013.

Jediným hráčem s většími zkušenostmi z Davisova poháru a turnajů na okruhu ATP, který patří do stovky žebříčku, byl v současné nominaci jen Jiří Veselý. Zbylá trojice se dere vzhůru, je ve druhé stovce a zatím působí na challengerech. Soutěž družstev si předtím vyzkoušeli jen dvacetiletý Jiří Lehečka a pětadvacetiletý Zdeněk Kolář, jednadvacetiletý Tomáš Macháč prožil debut.

"Pro kluky to byla neskutečná škola a obrovská zkušenost," řekl Navrátil o vystoupení svého týmu, který díky Macháčovi v obou zápasech vedl 1-0 a nakonec prohrál 1-2. "Před cestou sem málokdo věřil, že budeme hrát do poslední chvíle o postup, a hráli jsme. Bylo to povedené především z pohledu mladých kluků, hráli poprvé Davis Cup a hráli dobře," chválil Navrátil.

Ve skvělém světle se představil 143. hráč světa Macháč. Neztratil ani set a porazil Francouze Richarda Gasqueta a Brita Daniela Evanse, který je 25. na světě. "Nevím, jestli o tom před cestou sem snil. Mít takové dva skalpy ho může posunout," řekl Navrátil. S Macháčem probírali jeho rezervy. "Pokusím se na nich zapracovat," slíbil tenista a doplnil: "Je ve hvězdách, jestli budeme za dva tři roky hrát dobře, ale budeme se tlačit nahoru a atakovat dobrý hráče."

Příslibem je také Lehečka. V prvním utkání ukázal razanci ve čtyřhře a proti Britům vzal ve dvouhře set světové dvanáctce Cameronu Norriemu. "V prvním setu byl zaskočenej, ale pak se zvedl. Tlačil a hrál agresivně," chválil Navrátil. Ve třetím setu už Lehečka na soupeře nestačil. "Prohrál těsné první dva gamy, Norrie se zvedl a zkušenostmi zápas vyhrál," uvedl kapitán.

Navrátil poslal Lehečku na post jedničky místo zkušeného Veselého. Ten přijal změnu bez problémů. "Je to týmová soutěž a nezáleží, jestli hraju já, Tomáš, Jirka nebo Zdenda. Jsem tady, abychom poskládali tým, co nejkvalitněji to jde," řekl Veselý a rovněž ocenil výkony Macháče. Vystoupení českého týmu zhodnotil pozitivně. "Může nás to motivovat do dalších let v osobní i v daviscupové kariéře. Můžeme věřit, že do finálového turnaje patříme."

Navrátil zopakoval, že by k současným hráčům časem doplnil dalšího z nové generace. Nabízejí se jména jako Jonáš Forejtek, Dalibor Svrčina či Vít Kopřiva. "Abychom měli tým jednoho zkušeného a čtyř mladých a myslím, že by to mohlo do budoucna fungovat," řekl Navrátil.