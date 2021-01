Karlovič porazil Andújara a je nejstarším vítězem zápasu ATP od roku 1995

Ivo Karlovič před pěti lety v Delray Beach získal jeden ze svých osmi titulů na okruhu ATP. Od té doby ale na Floridě čtyřikrát po sobě vypadl vždy hned v prvním kole, loni se turnaje nezúčastnil.



Letos se v Delray Beach hraje v netradičním termínu hned začátku sezony a chorvatský veterán do ni vstoupil vítězně, když zdolal 6-3 5-7 6-4 španělského antukáře Pabla Andújara.



Karlovič se tak dočkal první výhry na okruhu ATP od loňského Australian Open a proti 59. hráči světa si připsal nejcennější skalp od března 2019, kdy v Indian Wells zaskočil krajana Bornu Čoriče, tehdy světovou jedenáctku.



Zároveň se měsíc před svými 42. narozeniny stal nejstarším vítězem zápasu na turnaji ATP od roku 1995, kdy dvaačtyřicetiletý Jimmy Connors na trávě v Halle na svém předposledním turnaji veleúspěšné kariéry porazil domácího Marka Sinnera.



"Skoro každý zápas, který teď vyhraju, vejde do historie," uvedl Karlovič. Soupeře postaveného ve světovém žebříčku o téměř 100 míst výš zdolal po dvou hodinách a 18 minutách. K výhře si nejvyšší hráč na okruhu pomohl 27 esy, čímž si vylepšil své maximum na turnaji. Rekord drží John Isner s 30 esy.



O postup do čtvrtfinále se Karlovič utká s ekvádorským kvalifikantem Robertem Quirozem. Synovec někdejšího vítěze Roland Garros Andrése Gómeze porazil Američana Noaha Rubina 7-6 6-3 a v 28 letech si připsal teprve druhé vítězství na okruhu ATP.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 418.195 dolarů

páteční výsledky (08. 01. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Karlovič (Chorv.) - Andújar (7-Šp.) 6-3 5-7 6-4 Tiafoe (8-USA) - Young (USA) 6-3 6-4 Fratangelo - King (oba USA) 6-2 6-2 Norrie (Brit.) - Aragone (USA) 6-2 6-1 Harrison (USA) - Etcheverry (Arg.) 6-4 6-2 Galán (Kol.) - Martin (SR) 6-4 6-4 Quiroz (Ekv.) - Rubin (USA) 7-6(1) 6-3