Karolína Plíšková a Vondroušová v Melbourne postupují, Kristýna Plíšková neuspěla

Karolína Plíšková do letošní sezony vstoupila pod novým trenérem Saschou Bajinem a úvodní turnaj se jí vůbec nepovedl. Na začátku ledna v Abú Zabí měla potíže hned v prvním kole s Despinou Papamichailovou a ve druhém kole si připsala šokující porážku s hráčkou z konce třetí stovky Anastasií Gasanovovou.

Mnohem lepší vstup má za sebou v Melbourne Parku. Nasazená trojka si na akci Melbourne 2 s názvem Yarra Valley Classic na úvod poradila 6-3 6-2 s Elisabettou Cocciarettovou.

Italce, jíž v žebříčku WTA patří až 132. příčka, nenabídla jediný brejkbol. Česká jednička si jich naopak vypracovala celkem 17, ovšem proměnila jen čtyři šance. K postupu, na který potřebovala zhruba hodinu a čtvrt, si pomohla sedmi esy.

V osmifinále Plíškovou čeká premiérový souboj s nasazenou Američankou Danielle Collinsovou.

