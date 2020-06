Karolína Plíšková by na US Open jela, Kvitová by váhala

Světová trojka Karolína Plíšková by určitě grandslamové US Open hrála i za zpřísněných podmínek a bez fanoušků. Naopak dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová či Barbora Strýcová by s účastí váhaly.

Světová tenisová sezona je přerušená od půlky března kvůli pandemii koronaviru. Guvernér New Yorku Andrew Cuomo dnes oznámil, že turnaj se v původním termínu od 31. srpna do 13. září uskuteční, diváci budou mít vstup zakázán. Hráči a hráčky se tak budou pohybovat jen mezi kurty a hotelem.

"Já určitě letím, doma už jsem přeci půl roku," uvedla Plíšková v Praze na charitativní akci Tipsport Elite Trophy, na které startují nejlepší české tenistky. Kvitová se k případné účasti staví odlišně. "Upřímně se mi tam moc nechce. Můžeme mít s sebou míň lidí, budeme žít v bublině a cestovat jen mezi hotelem a tenisem a nemůžeme nic, ani si turnaj pořádně užít. A hlavně se bude hrát bez diváků, což je pro mě to největší zlo, co by tam bylo," řekla Kvitová.

Podobně vidí situaci druhá i hráčka žebříčku čtyřhry Strýcová. "Jsem zmatená. Přijde mi, že to lámou přes koleno. Co mám zprávy od ostatních holek, moc se jim tam nechce. Spíš mi přijde, že to dělají na sílu a s jen s vidinou výdělku. Já sama nejsem rozhodnutá, že bych tam letěla. Spíš jsem teď nakloněná tomu, že bych neletěla. Ale ještě není nic oficiálního, uvidíme," uvažovala Strýcová.

Další z českých hvězd Karolína Muchová nad spekulacemi o možném konání US Open zatím nepřemýšlí. "Do té doby, než se řekne, jestli se jede, nebo nejede. Kdyby řekli, že jo, tak pojedu. A kdyby řekli ne, tak nepojedu," prohlásila.

Finalistka US Open z roku 2016 Plíšková má naproti tomu jasno. "Důležité je začít," argumentovala, proč hrát i bez fanoušků. "Čím dřív se začne, tím dřív budeme hrát i před lidmi. Když budeme doma čekat, až bude situace stoprocentní, nemusíme se dočkat. S diváky je turnaj lepší, ale jestli mají hráčky rády tenis, tak by měly jet."

Podle Kvitové není účasti nakloněna většina tenistek. "Ale když se US Open hrát bude, tak jich tam hodně vyrazí. Bude to po strašně dlouhé době turnaj, kde si můžete vydělat peníze, a podle mě hodně holek vyrazí," domnívá se světová dvanáctka Kvitová.

Bydlet by se údajně mělo v Queensu nedaleko od tenisového areálu. "Nevím, jestli dokážu být v Americe zavřená tři až čtyři týdny. Potřebuju taky vypadnout, jít se projít. A US Open bez lidí není US Open. Ti dělají ohromnou show, night session tam všichni milují," zopakovala Kvitová. Loni US Open navštívilo skoro 740 tisíc lidí.

Ze světové špičky se na US Open příliš nechce Španělovi Rafaelu Nadalovi ani Srbovi Novaku Djokovičovi, kriticky se na sociálních sítích k možnému konání turnaje vyjádřil Nick Kyrgios. "Sobecké," napsal Australan. A jeho krajanka a světová jednička Ashleigh Bartyová uvedla: "I já mám pochybnosti, ale chápu, že turnaje už se chtějí rozběhnout."