Karolína Plíšková se po 20 měsících loučí s trenérem Saschou Bajinem

Sascha Bajin se stal trenérem Karolíny Plíškové v listopadu roku 2020, kdy figurovala na 6. místě žebříčku WTA. Krátce po zahájení spolupráce sice česká tenistka na jeden týden vypadla z Top 10, ale následně v roce 2021 postoupila do finále na turnajích v Římě, Wimbledonu a v Montrealu a posunula se na třetí příčku rankingu.



"Se Saschou jsme na začátku vyzkoušeli novu filozofii tenisu. Snažili jsme se do mé hry přidat několik nových prvků a vím, že to celé zafungovalo velmi dobře. Celkově to bylo skvělých 20 měsíců s několika vzestupy a pády. Nejpamátnějším okamžikem naší společné cesty pak byla chvíle, kdy jsem si po pěti letech zase zahrála grandslamové finále. Sascha mě hodně naučil a chci mu poděkovat za všechny ty měsíce dřiny, podpory a obětavosti," ohlíží se Karolína za spoluprací s bývalým trenérem.



Přípravu na novou sezónu bohužel narušila nepříjemnost v podobě zlomeniny pravého předloktí a Karolína tak nuceně vynechala úvodní grandslam v Austrálii. Na kurty se vrátila až v průběhu března na velkých akcích WTA 1000 ve Spojených státech amerických, zatím se jí však herně ani výsledkově nedaří.



A tak před US Open Series, kterou by měla zahájit na začátku srpna v San Jose, přichází nový impuls.



"Rozhodli jsme se udělat změnu, další nový impuls. Cítili jsme, že má hra už se výrazně neposouvá. Bohužel, všechno má své limity a všechno jednou končí," vysvětluje Karolína.



"Bylo mi velkou ctí a potěšením, pracovat s Kájou. Je mi líto, že jsem jí nemohl pomoci více, ale jsem velmi vděčný, za to, že jsem ji mohl připravovat a poznat ji také o něco více jako člověka. V její profesi i v životě jí přeji jen to nejlepší," sdělil Sascha Bajin.



Společně se Saschou Bajinem opouští tým české tenisové jedničky i kondiční trenér Marino Bašič. Na jeho místo nastoupí britský odborník Jez Green, který v minulosti připravoval Andyho Murrayho, Tomáše Berdycha, Dominica Thiema nebo Alexandra Zvereva.