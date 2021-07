Karolína Plíšková se prvního grandslamového titulu nedočkala ani ve Wimbledonu, ve finále prohrála s Bartyovou

Karolína Plíšková bude určitě s odstupem času své letošní vystoupení ve Wimbledonu hodnotit pozitivně. Nejslavnější turnaj světa byl jejím nejhorším grandslamem, až v letošním ročníku dokázala projít přes osmifinále. V All England Clubu možná definitivně zlomila trápení od loňského lednového triumfu v Brisbane, když využila příznivého losu a postoupila do semifinále. V tu chvíli se stala teprve šestou aktivní hráčkou, která dokázala do semifinále dojít na všech podnicích velké čtyřky.

V semifinále navíc vyřadila favorizovanou Arynu Sabalenkovou a podruhé v kariéře postoupila do finále největších akcí. V něm opět vyhrála druhou sadu, stejně jako na US Open 2016 (porážka 3-6 6-4 4-6 s Angelique Kerberovou) však ve třech setech padla. Tentokrát byla nad její síly největší favoritka turnaje a světová jednička Ashleigh Bartyová, s níž prohrála již počtvrté v řadě. Třetí set finále Wimbledonu rozhodoval poprvé od roku 2012.

Plíšková na kurt nastupovala s úsměvem, ale jakmile utkání začalo, dostavila se obrovská nervozita. Devětadvacetiletá Češka se nemohla opřít o servis, podávala pomalejší rychlostí než obvykle, hůře se pohybovala a na výsledkovou tabuli se dostala až po 14 prohraných fiftýnech. Bartyové pak sice dvakrát sebrala servis, jenže vlastní uhájila jen jednou a po půl hodině hry věděla, že pokud chce zvítězit, bude muset nastartovat obrat.

Za stavu 3-6 1-3 už to s Plíškovou vypadalo hodně špatně, třemi suverénně vyhranými gamy však vývoj otočila. Další ztráta podání bývalé světové jedničky přišla v 11. gamu, Bartyová ale znervózněla, zápas doservírovat nezvládla a Plíšková po vyhraném tie-breaku srovnala.

Jenže psychickou výhodu nevyužila a hned své první podání po laciných chybách a pokaženém nalitém voleji odevzdala. Bartyová si náskok držela a dostala další šanci utkání doservírovat. Tentokrát byla úspěšná, ačkoli Plíšková měla k dispozici brejkbol.

"Užila jsem si na tomhle kurtu každou minutu," řekla Plíšková po finále na kurtu a dojetím se rozplakala. Diváci ji odměnili potleskem. "Nikdy nepláču. Ash odehrála skvělý zápas. Bojovala jsem, co jsem mohla. Nakonec je jedno, jakou trofej mám, byly to skvělé dva týdny," uvedla česká tenistka.

Poprvé v historii (bez ohledu na pohlaví) mohlo Česko slavit dva grandslamové triumfy po sobě, Plíšková ovšem na senzační prvenství Barbory Krejčíkové na nedávném French Open nenavázala. Rodačka z Loun prohrála poslední tři finále (na antuce v Římě loni vzdala a letos neuhrála jediný game) a zhoršila si svou bilanci v soubojích o titul na 16-15.

Plíšková se ve čtvrtek stala teprve čtvrtou českou finalistkou Wimbledonu v otevřené éře tenisu - Hana Mandlíková (finále 1981 a 1986), Jana Novotná (triumf 1998 a finále 1993 a 1997) a Petra Kvitová (triumfy 2011 a 2014).

Pětadvacetiletá Bartyová i ve svém druhém grandslamovém finále čelila české protivnici, předloni na pařížské antuce nedala šanci Markétě Vondroušové. Svou sbírku trofejí rozšířila o 12. kousek, kariérní finálovou bilanci si vylepšila na 12-6 a tu letošní na 4-1.

Rodačka z Ipswiche se stala čtvrtou tenistkou, jež ve Wimbledonu ovládla dívčí juniorku (2011) i dvouhru žen (Ann Jonesová, Martina Hingisová a Amélie Mauresmová).

Pro Austrálii získala první wimbledonský titul od roku 1980, kdy se v tenisovém svatostánku radovala Evonne Goolagongová, jejímiž šaty se k 50letému výročí jejího prvního triumfu nechala inspirovat. Z Australanek v All England Clubu zvítězila ještě rekordmanka v počtu grandslamových trofejí Margaret Courtová, rozená Smithová (1963, 1965 a 1970).

"Je to neuvěřitelné," řekla Bartyová a gratulovala Plíškové ke skvělému turnaji. "Naše vzájemné souboje mám ráda a věřím, že přijdou další," dodala Australanka, která za výhru získala 1,7 milionu liber (v přepočtu 49,3 milionu korun). "Moc jsem toho před finále nenaspala a měla pochybnosti, co se stane, když... Ale je to splněný sen a doufám, že je na mě Evonne pyšná," dodala.

10 Years Later.



Ashleigh Barty becomes the 4th junior #Wimbledon champion to lift the Venus Rosewater Dish, joining Ann Jones, Martina Hingis and Amélie Mauresmo. pic.twitter.com/wMFBmH88jb — WTA Insider (@WTA_insider) July 10, 2021

No.1 Ashleigh Barty is the 2021 Wimbledon Champion.



Barty holds her nerve to fend off Karolina Pliskova 6-3 67(4) 63 to win her 2nd major title and 4th title of the season, in the 50th anniversary of Evonne Goolagong Cawley’s 1st #Wimbledon title. pic.twitter.com/D9ARbVtEkq — WTA Insider (@WTA_insider) July 10, 2021

Plíšková se díky finále ve světovém hodnocení vrátí do Top 10 a na post české jedničky, v pondělí bude světovou sedmičkou. Bartyová zase navýší svůj náskok v čele žebříčku.



Plíškové k vydařenému Wimbledonu gratulovala i Kvitová

Karolína Plíšková sice padla ve finále Wimbledonu, ale za výkony i bojovnost ve finále si vysloužila uznání. K životnímu vystoupení na londýnské trávě krajance gratulovala i dvojnásobná vítězka z All England Clubu Petra Kvitová.

"Gratuluji taky Karolíně ke skvělému turnaji," napsala vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 na sociálních sítích pod gratulaci Australance Ashleigh Bartyové. "Tohle je neobyčejný moment a zasloužený. Nad tenhle pocit není," uvedla Kvitová.

Plíšková začala finále značně nervózně a zdálo se, že utkání bude jasnou záležitostí. Ale Češka se postupně zlepšila a donutila světovou jedničku Bartyovou bojovat ve třech setech. "Zaslouží si uznání, že to v druhé sadě nezabalila, bojovala a udělala z finále skvělé představení," řekl sedminásobný grandslamový vítěz Mats Wilander při komentování pro stanici Eurosport.

Proměnu Plíškové ve finále ocenily i další bývalé hvězdy. "Je jinou hráčkou. Takhle jsme mysleli, že bude hrát od začátku. Dostala Bartyovou pod tlak a je vidět, čeho je schopna," řekl trojnásobný vítěz Wimbledonu John McEnroe během obratu v druhé sadě při komentování pro BBC.

"Plíšková na sebe může být za uplynulých čtrnáct dnů pyšná," připomněla bývalá světová jednička Tracy Austinová, že česká tenistka hrála první finále Wimbledonu, do kterého se dostala po nepříliš oslnivé sezoně. K duelu dodala: "Odvedla skvělou práci, jak se dostala zpátky do zápasu."