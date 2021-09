Karolína Plíšková se v Ostravě nepředstaví, omluvila se kvůli zranění zápěstí

Druhý ročník turnaje okruhu WTA kategorie 500 s dotací 565.530 dolarů startuje o víkendu kvalifikací. Hlavní soutěž se na tvrdém povrchu koná od pondělí do neděle.

Fanoušci se můžou při neúčasti Plíškové těšit na další přední české hráčky. V pavouku budou letošní královna Roland Garros Barbora Krejčíková, dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová a únorová semifinalistka Australian Open Karolína Muchová.

"Není úplně jednoduché omlouvat se z účasti na turnaji, který se hraje před diváky a v domácím prostředí. Velice mě to mrzí. Opravdu jsem v posledních měsících vnímala podporu spousty lidí z Česka," uvedla letošní finalistka Wimbledonu Plíšková v tiskové zprávě.

Se zápěstím mívá Plíšková problémy a nyní se ozvalo před grandslamovým US Open, na kterém došla do čtvrtfinále. "Nebylo možné to díky postupu v turnaji adekvátně léčit. Vzhledem ke zhoršení obtíží jsme se dohodli na třítýdenní pauze od turnajové zátěže a léčbě," uvedl specialista na chirurgii zápěstí ortoped Radek Kebrle, v jehož lékařské péči Plíšková je. Kebrle v prosinci 2016 zachránil kariéru Kvitové, které sešil sedm šlach a dva nervy levé ruky, pořezané při přepadení v jejím prostějovském bytě.

Unfortunately, Karolina Pliskova was forced to withdraw due to a wrist injury. Get well soon, Kaja!



On the other hand, we have also a good message for Czech fans as @K_Siniakova and Tereza Martincova accepted the wild cards to the main draw! pic.twitter.com/3XBiWRDlcH