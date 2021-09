Karolína Plíšková si poradila s Tomljanovicovou a doplnila v osmifinále US Open Krejčíkovou. Kvitová prohrála se Sakkariovou

US OPEN - Karolína Plíšková si dnes na US Open i s pomocí 20 es poradila s Ajlou Tomljanovicovou, kterou porazila už pošesté v řadě, a po dvou letech si zahraje osmifinále US Open, v němž doplnila Barboru Krejčíkovou. Petra Kvitová po výkonu plném chyb jasně nestačila na Marii Sakkariovou, přemožitelku Kateřiny Siniakové z předchozího kola.

Karolína Plíšková se nedávno ve Wimbledonu probojovala až do finále, zlomila krizi, zvedla si sebevědomí a stále touží po premiérovém grandslamovém triumfu. Česká jednička, která po koronavirové pauze hrála už čtyřikrát finále, ale na první titul od loňského ledna stále čeká, na US Open patří k největším favoritkám.

Do závěrečného grandslamu sezony vstoupila hladkým vítězstvím nad Caty McNallyovou, ovšem s další domácí nadějí Amandou Anisimovovou sehrála parádní dramatickou přestřelku, v níž dokonce likvidovala mečbol. Dnes podobné drama nepřipustila, Ajlu Tomljanovicovou za necelou hodinu a čtvrt přehrála 6-3 6-2 a vyhrála s ní už šestý souboj v řadě.

Plíšková se v posledních dvou kolech neskutečně rozservírovala. Proti McNallyové trefila osm es, s Anisimovovou jich nastřílela 24 a dnes rovných 20, přestože na podání se dostavila jen devětkrát. V úvodním setu Australance chorvatského původu nabídla pět brejkbolů, ale všechny odvrátila a díky jednomu brejku šla do vedení. Ve druhé sadě už byla na servisu suverénní a soupeřčin prolomila dvakrát.

Plíšková si osmifinále US Open zahraje po dvou letech a celkově popáté. V něm finalistka ročníku 2016 narazí na vítězku ruského derby mezi Anastasií Pavljučenkovovou a Varvarou Gračevovou a zabojuje o první newyorské čtvrtfinále od roku 2018.

Petra Kvitová na své poslední generálce v Cincinnati chytla velmi dobrou formu a bez ztráty setu přehrála Madison Keysovou, Veroniku Kuděrmetovovou i Ons Džabúrovou. Ve čtvrtfinále však musela kvůli žaludečním potížím vzdát.

Nadějně to vypadalo i na US Open, kde si po velmi dobrých výkonech poradila s Polonou Hercogovou i krajankou Kristýnou Plíškovou. Jenže dnes proti Marii Sakkariové spáchala dvojnásobek nevynucených chyb oproti vítězným úderům, prohrála jasně 4-6 3-6 a řecké jedničce dovolila srovnat vzájemnou bilanci na 3-3.

Kvitová se k oběma brejkbolům dostala v jednom gamu, a to za stavu 2-1. V dalším průběhu zápasu už servis soupeřky neohrozila a sama na podání celkem třikrát zaváhala, naposledy v závěrečném gamu, a Sakkariové nabídla deset brejkbolových příležitostí.

Kvitová v hlavní soutěži US Open startovala počtrnácté, na sedmou účast ve druhém týdnu ale nedosáhla a neobhájila loňské osmifinále. Přesto má stále teoretickou šanci, že se po skončení závěrečného grandslamu sezony vrátí do elitní desítky světového hodnocení. Letos se na grandslamech ani jednou nedostala do druhého týdne, na US Open byla nejdále.

"Ona hrála lépe než já, o tom není pochyb. Zasloužila si vyhrát, skoro nic nezkazila. Snažila jsem se, ale nedala mi moc šancí. Měla jsem dvě, ale bylo těžké je využít. Nepodávala jsem nejlépe, trošku jsem bojovala se sluncem a stínem, viděla míč hůře. Bojovala jsem, snažila se a doufala, že se ještě v koncovce něco povede, ale nepovedlo se," řekla Kvitová.

Sakkariová, přemožitelka Kateřiny Siniakové z předchozí kola, bude o své druhé čtvrtfinále na grandslamech bojovat s předloňskou šampionkou Biancou Andreescuovou. Premiérový vzájemný souboj se odehrál letos v Miami a po parádní bitvě nakonec slavila Andreescuová.

Jednadvacetiletá Kanaďanka po dlouhé době odehrála vítězný zápas bez jakéhokoli dramatu. Předloňská šampionka US Open bez ztráty podání smetla 6-1 6-2 lucky losera Greet Minnenovou a postoupila do osmifinále. V hlavní soutěži amerického podniku velké čtyřky tak vyhrála i desátý duel a zahraje si své druhé osmifinále na největších podnicích.

Již včera mezi nejlepší šestnáctku postoupila Barbora Krejčíková a zítra ji čeká střetnutí se Španělkou Muguruzaovou.