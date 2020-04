Karolína Plíšková si zahraje madridský virtuální turnaj. Herní pole už je skoro kompletní

Mutua Madrid Open Virtual Pro už má skoro zaplněný celkový počet 32 účastníků. Pro mužskou i ženskou dvouhru chybí obsadit pouhá dvě místa.

V posledních dvou týdnech se přihlásili antukový král Rafael Nadal, Andy Murray, Lucas Pouille, John Isner, Karen Chačanov, David Goffin, Gaël Monfils, Fabio Fognini, Alexander Zverev, Diego Schwartzman, David Ferrer a Frances Tiafoe.

O ženskou trofej budou bojovat loňská vítězka Kiki Bertensová, Angelique Kerberová, Carla Suárezová, Fiona Ferrová, Kristina Mladenovicová, Eugenie Bouchardová, Viktoria Azarenková, Madison Keysová, Elina Svitolinová, Johanna Kontaová, Belinda Bencicová a Sorana Cirsteaová.

Dnes bylo oznámeno další kvarteto startujících. Čeští fanoušci mohou podporovat naši tenisovou jedničku Karolínu Plíškovou, dále se představí vítězka posledního US Open a kometa loňského tenisového roku Bianca Andreescuová, dvojnásobný finalista Dominic Thiem a finalista ročníku 2014 Kei Nišikori.

"Jsem velmi ráda, že se poprvé mohu zúčastnit virtuálního turnaje. Myslím, že to bude legrace nejen pro fanoušky, kteří nás poprvé uvidí jinak než obvykle. Pokud je některý z fanoušků v těchto hrách zkušený, tak uvítám před startem turnaje nějaký trénink," řekla Plíšková, která si předloni v areálu Caja Mágica zahrála semifinále.

Check these four out! @ThiemDomi, @KaPliskova, @keinishikori and @Bandreescu_ will be competing in the #MMOPEN Virtual Pro Amazing! #PlayAtHome pic.twitter.com/7mKC7srSmr