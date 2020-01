Karolína Plíšková v Brisbane úspěšně vykročila za obhajobou. Kvitová za hodinu hry prolétla do čtvrtfinále

WTA BRISBANE - Karolína Plíšková má za sebou úspěšný, ale velmi náročný vstup do letošní sezony. Česká jednička v Brisbane, kde obhajuje loňský titul, v utkání druhého kola potřebovala přes dvě hodiny hry, aby zdolala domácí divokou kartu Ajlu Tomljanovičovou. Do čtvrtfinále naopak suverénně prošla Petra Kvitová. Šampionka ročníku 2011 nedala šanci ruské kvalifikantce Ljudmile Samsonovové.

Karolína Plíšková má za sebou další povedenou sezonu. Loni posbírala 52 výher, čtyři tituly a poprvé v kariéře zakončila tenisový rok v Top 3. Jenže stále jí chybí vytoužený grandslamový vavřín, proto opět udělala změnu ve svém realizačním týmu. Španělku Conchitu Martínezovou "vyměnila" za Venezuelana Daniela Vallverdúa.

Plíšková si za úvodní turnaj sezony čtvrtým rokem po sobě zvolila australské Brisbane, kde v roce 2017 a loni slavila triumf. Obhajobu zahájila úspěšně, když po dvou hodinách přetlačila 6-4 6-7(5) 6-1 domácí divokou kartu Ajlu Tomljanovičovou, se kterou vyhrála už popáté v řadě.

Sedmadvacetiletá Češka dnes nastřílela 12 es a 39 vítězných míčů a jen jednou přišla o podání. Své zaváhání ihned napravila a vzápětí úvodní dějství doservírovala. Ve druhé sadě se však ani jedna z aktérek nepropracovala k brejkbolu, ve zkrácené hře měla navrch domácí hráčka a Plíšková se opět po roce v souboji s Tomljanovičovou rozhodujícímu setu nevyhnula. Stejně jako v loni v něm ale česká jednička měla jasně navrch a povolila soupeřce jediný game.

"Jsem tady déle než dva týdny, takže jsem ráda, že jsem konečně hrála zápas. První duel sezony je vždy těžký bez ohledu na to, jak mi to šlo v tréninku," řekla na webu WTA Plíšková.

Plíšková se ve čtvrtfinále pokusí zlomit "české prokletí". Její příští soupeřka Alison Riskeová, s níž má parádní bilanci 7-1, totiž v předchozích kolech vyřadila české zástupkyně Karolínu Muchovou a Barboru Strýcovou.

Petra Kvitová po prohrané úvodní sadě s Anastasií Pavljučenkovovou v Brisbane dominuje. Šampionka ročníku 2011 dnes v utkání druhého kola za hodinu přehrála 6-3 6-2 ruskou kvalifikantku Ljudmilu Samsonovovou.

Aktuálně 129. hráčce Samsonovové nenabídla zkušená Češka jediný brejkbol a sama všechny tři šance využila. Na podání v zápase ztratila dohromady jen 11 fiftýnů a trefila sedm es.

"Čelila jsem velmi tvrdému servisu, ale byla to výzva. Občas trénuju s klukama, takže jsem na to byla připravená. Mám z postupu radost," řekla Kvitová na kurtu.

O postup do semifinále se Kvitová utká s Jennifer Bradyovou, s níž jediný dosavadní souboj vyhrála. Loni cestou do finále v Dubaji ovšem potřebovala tři sety.

Americká kvalifikantka se na úvod dnešního programu postarala o obrovské překvapení, když po setech 6-4 7-6(4) vyřadila světovou jedničku a úřadující vítězku Turnaje mistryň Ashleigh Bartyovou, která odehrála svůj první letošní zápas.

Bradyová, jež v minulém kole zdolala bývalou světovou jedničku Marii Šarapovovou, vůbec poprvé v kariéře porazila hráčku Top 10 a premiérově si zahraje čtvrtfinále mimo nejnižší podniky International.

Již včera utvořily čtvrtfinálovou dvojici Američanky Madison Keysová a Danielle Collinsová.