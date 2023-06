Karolína Plíšková v Eastbourne postoupila po obratu, Martincová nevyužila setboly

Karolína Plíšková, minulý týden v Berlíně podlehla pozdější šampionce Petře Kvitové a na třetím turnaji v řadě vypadla v prvním kole. Sérii čtyř porážek a dva měsíce dlouhé čekání na výhru ukončila až dnes v Eastbourne proti Elise Mertensové. Nemusela přitom ani proměnit mečbol.

Česká šampionka z let 2017 a 2019 si pomohla v utkání proti světové osmadvacítce devíti esy. Belgičanka, která se dopustila 15 dvojchyb, skrečovala zápas po dvou hodinách a 18 minutách kvůli zranění levé kyčle.

Rodačka z Loun nezahájila utkání dobře a po ztraceném servisu ve čtvrté hře prohrávala později 1:4. Přestože dokázala vývoj srovnat a vynutit si zkrácenou hru, prohrála v ní 3:7. Ve druhé sadě už byla Plíšková na servisu stoprocentní a díky brejku v šestém gamu duel srovnala.

V rozhodujícím setu Mertensová přišla rychle dvakrát o servis a vzala si za stavu 0:3 pauzu na ošetření. Pár výměn ještě odehrála, ale o chvíli později duel vzdala.

Ve druhém kole se Plíšková střetne počtvrté v kariéře a poprvé od roku 2016 s Darjou Kasatkinovou (h2h 2:1). Světová jedenáctka na úvod smetla 6:3, 6:1 Ukrajinku Anhelinu Kalininovou a na druhý pokus zaznamenala první letošní výhru na trávě.

Z turnaje odstoupila Linda Fruhvirtová, která se do soutěže dostala jako lucky loser po neúspěchu v kvalifikaci. Ve stejné roli ji nahradila krajanka Tereza Martincová, svou druhou šanci ale nevyužila a s favorizovanou Američankou Madison Keysovou prohrála 6:7, 4:6.

Martincová proti vítězce z roku 2014 předvedla velmi dobrý výkon. Získala první tři gamy, náskok dlouho držela a za stavu 5:3 měla dva setboly. Ale neproměnila je, o servis poprvé přišla a dějství v tie-breaku ztratila.

Ve druhém setu opět brejkem, tentokrát se ale z náskoku dlouho neradovala a prohrávala 3:5. Sice se jí povedl rebrejk, čímž vykřesala naději, ale potvrdit ho nedokázala a po hodině a tři čtvrtě bývalé finalistce US Open podlehla.

Former champion @Madison_Keys locks in her place in Round 2 with her win over Martincova, 7-6(4), 6-4.#RothesayInternational pic.twitter.com/9sCxAEsurz