Karolína Plíšková v Římě titul neobhájí. Ve finále po půl hodině vzdala Halepové

Karolína Plíšková do letošní sezony vstoupila třetím triumfem v Brisbane a poprvé v kariéře úspěšně obhájila titul. Podruhé se jí to mohlo podařit na antuce v Římě, kde se letos po mizerných výsledcích posledních měsíců a zklamání na amerických betonech konečně rozehrála do velmi dobré formy a loni stala první českou šampionkou od roku 1978.

Do finále dokonce prošla se ztrátou jediného setu, když si poradila s Barborou Strýcovou, Annou Blinkovovou, v rozhodující sadě nadělila "kanára" Elise Mertensové a v semifinále přehrála další krajanku Markétu Vondroušovou.

Do finále proti nasazené jedničce Simoně Halepové překvapivě nastoupila se silně obvázaným levým stehnem, které ji značně limitovalo. Česká jednička se špatně pohybovala, v úvodní sadě proti solidně hrající Halepové netrefovala kurt, nezaznamenala jediný vítězný úder a za dvacet minut schytala potupného "kanára".

Po mizerném výkonu v úvodní sadě se nechala krátce ošetřit (bedra) a v zápase pokračovala. Na úvod druhého setu hned ztratila servis a pak se konečně po brejku dostala na výsledkovou tabuli. Následně ještě zkusila game na vlastním podání a poté už se slzami v očích kráčela k síti ťuknout si raketou s vítězkou letošního finále.

Osmadvacetiletá Plíšková, která vyhrála čtyři předchozí finále a uspěla v deseti z předchozích 12 finálových soubojů, se mohla stát 12. hráčkou, která v Římě obhájila titul. Vzájemnou bilanci s Halepovou, s níž vyhrála poslední dva duely, si po skreči zhoršila na 4-8, tu finálovou na 16-13.

"Mrzí mě, že jsem nemohla zápas dohrát do konce, ale chci pogratulovat Simoně, byla jsi výborná a titul si zasloužíš," řekla Plíšková při slavnostním ceremoniálu a s rouškou na ústech si sama převzala trofej pro poraženou finalistku.

Její vrstevnice Halepová rovněž do finále došla se ztrátou jediného setu a na třetí pokus se dočkala premiérového triumfu ve Foru Italicu, kde v letech 2017 a 2018 ve finále nestačila na Elinu Svitolinovou. Dnes se stala vůbec první rumunskou šampionkou italského podniku.

"Jsem ráda, že po dvou prohraných finále jsem se konečně dočkala. Tenhle turnaj miluju a jsem šťastná, že mám konečně v rukou trofej pro vítězku," uvedla Halepová. "Karolíně přeju rychlé uzdravení a snad se potkáme i ve finále French Open," dodala.

Halepová získala už třetí letošní a celkově 22. titul, devátý kariérní na antuce. Krátce před pauzou triumfovala v Dubaji, po restartu sezony na antuce v Praze a teď v Římě. Z posledních 14 zápasů neprohrála jediný, svou letošní skvostnou bilanci vylepšila na 20-2 a i na svém pátém letošním turnaji se dostala minimálně do čtvrtfinále.

Halepová i Plíšková budou v novém vydání žebříčku stále okupovat druhou a čtvrtou příčku. Halepová však alespoň o skoro tisíc bodů stáhne náskok světové jedničky Ashleigh Bartyové, na Australanku bude ztrácet zhruba 1 500 bodů.

Špatný zdravotní stav Plíškové rozhodně není dobrou zprávou. Již v neděli totiž startuje hlavní soutěž grandslamového French Open. Rovněž na pařížské antuce by měla plnit roli nasazené dvojky a Halepová jedničky.