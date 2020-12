Karolína Plíšková vyrazila do sezony a je ráda, že se vůbec bude hrát

Karolína Plíšková vyrazila hned první den po vánočních svátcích vstříc nové sezoně. Poprvé po čtyřech letech neletěla do oblíbeného Brisbane, ale do Dubaje, odkud se přesune do Abú Zabí, kde se příští týden nezvykle kvůli koronaviru odehraje první turnaj okruhu WTA roku 2021.

"Jsem ráda, že se vůbec nějak začíná. A asi je jedno kde, protože hrozilo, že nebude nic. Pořád se to odkládalo, takže jsem ráda za turnaje, ať už je to kdekoli," řekla světová šestka Plíšková před nedělním odletem v nahrávce pro média.

Přeci jen by ale raději letěla do Brisbane. "Mohla jsem útočit na třetí titul v řadě," uvedla vítězka tamního turnaje z let 2019 a 2020 a také z roku 2017. "Nechci říct, že jsem to měla na tuty, ale fakt se mi tam hraje dobře, takže mě to mrzí."

Z Abú Zabí se přesune do Melbourne, kde ji bude čekat čtrnáctidenní karanténa. "Bude uzpůsobená tenistům, budeme moci trénovat a nebudeme jen na pokoji," uvedla. Následovat má přípravný turnaj ve dvou městech a od 8. února grandslamové Australian Open. "Přinejlepším to bude zájezd na dva měsíce," pronesla.

Do sezony vstoupí pod vedením nového kouče. S Němcem Saschou Bajinem absolvovala měsíční přípravu ve španělské Marbelle. "Dává do toho kousek sebe, srdce a prožívá to. Jde za úspěchem, nejde jenom za penězma nebo za slávou, prostě chce úspěch hlavně i pro mě. To je největší přínos," konstatovala Plíšková.

K naplnění vytouženého cíle, zisku grandslamového titulu, jí má pomoci i herní zlepšení. "Doufám, že posun tam je. Snažili jsme se trénovat můj agresivní styl," řekla a dodala: "Strávili jsme spolu čtyři týdny, není to zase úplně dlouhá doba a musíme se poznat i na turnajích, ale zatím nemůžu říct jediné křivé slovo."

Vzhledem k o něco pozdějšímu startu sezony prožila klidnější Vánoce. Po návratu z tréninkového kempu strávila týden s rodinou. "Stihla jsem objet babičky, dědečky, rodiče, Míšovu (manželovu) rodinu, takže to bylo prima a klidový," pochvalovala si.

Nikomu z blízkých nevadilo, že před setkáním s ní museli podstoupit test na covid-19. "Pár členů rodiny mělo rýmičku a nevěděli jsme, jestli to je covid, a nehodilo se, abych onemocněla," řekla Plíšková. "Třeba, když jsme jeli k taťkovi, tak já čekala v autě, Míša (manžel Michal Hrdlička) mu udělal test a pak mi napsal, že je negativní. A mohli jsem se spolu v poho bavit."