Ruud slaví vítězný návrat, v Gstaadu se pyšní mimořádnou bilancí

ATP GSTAAD - Casper Ruud (26) potvrdil roli nejvýše nasazeného hráče a na antukovém turnaji ATP 250 ve Gstaadu znovu ukázal, že se mu ve švýcarských horách mimořádně daří. Dvojnásobný šampion z let 2021 a 2022 si ve svém úvodním zápase poradil se švýcarským držitelem divoké karty Dominicem Strickerem (22) po setech 7:5, 7:6 a postoupil do čtvrtfinále.

Ruud – Stricker 7:5, 7:6

Ruud, který se představil poprvé od svého překvapivého vyřazení ve druhém kole Roland Garros, zvládl těžký duel za hodinu a 46 minut. Předvedl 28 vítězných úderů, ve druhém setu odvrátil dva setboly a v tie-breaku otočil nepříznivý stav 4:6. Ve vzájemné bilanci se Strickerem tak srovnal na 1:1.

"Proti Dominicovi to byl velmi těžký zápas. Už jsme spolu jednou hráli. Samozřejmě jsem toužil po nějaké odvetě, ale on je opravdu dobrý hráč, mladý hráč," řekl Ruud po utkání. "Hraje agresivně, nebojácně a já věděl, že na to musím jít od začátku. Je to můj první zápas po několika týdnech a jsem rád, že jsem zpátky."

Ruud má na Swiss Open výjimečnou bilanci, když zde vyhrál všech devět zápasů, do kterých nastoupil. Ve čtvrtfinále ho čeká vítěz duelu mezi Juanem Manuelem Cerúndolem a Davidem Goffinem.

Aktuálně třináctý hráč světa a devátý muž průběžného pořadí ATP Race usiluje ve Gstaadu o druhý titul v sezoně. Ten první získal letos na Masters v Madridu.

Postup do čtvrtfinále slaví i peruánský kvalifikant Ignacio Buse. Jedenadvacetiletý hráč otočil zápas proti Poláku Kamilu Majchrzakovi a zvítězil 1:6, 7:5, 6:1.

Buse se tak poprvé v kariéře probojoval do čtvrtfinále turnaje ATP a stal se nejmladším Peruáncem v této fázi soutěže od roku 1989, kdy se v Bari dostal mezi posledních osm Alejandro Aramburu.

V dalším kole ho čeká Argentinec Roman Andres Burruchaga, který přehrál německého lucky losera Patricka Zahraje 4:6, 6:4, 6:1.

Výsledky turnaje ATP 250 v Gstaadu