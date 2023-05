Kde se vzal Fábián Marozsán? Skalp Alcaraze dělá z maďarského tenisty celebritu

Když v lednu 2021 pózoval po společném tréninku s ukrajinskou tenisovou ikonou Serhijem Stachovským, byl na 500. místě světového žebříčku. Dva a půl roku poté jsou věci úplně jinak. Ukrajinský veterán musel do zbraně a brání svou vlast, Marozsán se naopak raduje z euforického vítězství.

Je možná až zázrakem, že se na Masters objeví borec, který se dlouhých pět let marně pokoušel probít alespoň do druhé stovky žebříčku. Když se mu to ale loni v srpnu podařilo, najednou se otevřely další možnosti. Dnes je Marozsán na 135. místě rankingu ATP a po skalpu Alcaraze se posune minimálně o dalších 20 míst nahoru.

"Nevím, co říct, jsem nesmírně šťastný. Neuměl jsem si něco takového představit, i když se mi o tom zdálo," vyprávěl po svém životním vystoupení. "Původně jsem chtěl vyhrát aspoň pár gamů nebo set a teď tu stojím jako vítěz… Včera jsme se o tom mluvili s mým trenérem, že musím hrát výjimečně, abych porazil skutečnou světovou jedničku. Všechno vyšlo perfektně."

"Překvapil mě a přiznám, že jsem o něm nic nevěděl. Ale hrál skvěle a jsem si jistý, že brzy bude ve stovce," připustil Alcaraz.

Ranking je důležitý

I když narostl do bezmála dvoumetrové výšky, je antuka povrch, na kterém si rodák z Budapešti libuje. "Znám to z minulých let, vím, že se na antuku dokážu adaptovat lépe než na tvrdý povrch," prozradil Marozsán po triumfu na challengeru v Antalyi. Zničehonic vyskočil v žebříčku ze 164. na 128. místo a vyprávěl, jak moc pro něj životní maximum znamená.

"Někdo to neřeší, ale já si v každém případě myslím, že v životě tenisty je vždy velmi důležité, na jakém místě je. Jsem moc rád, že se mi konečně podařilo dobýt metu 150. Také si ale myslím, že teď už bude daleko obtížnější dostat se nahoru," dodal.

Ranking pomohl Marozsánovi při přihláškách na turnaje, a tak se mohl porvat v kvalifikaci i o účast na římském Masters. A když uspěl, začal hrát bez zábran a v euforii. Ve věčném městě během osmi dnů zapsal pět vítězství a nyní je mezi 16 nejlepšími.

When your dream becomes a reality!



It's safe to say Fabian Marozsan is on CLOUD 9 ⭐️@InteBNLdItalia | #IBI23 — ATP Tour (@atptour) May 15, 2023

"Hráčů jeho typu je na okruhu docela dost. Nepoužívá skoro žádné lifty, hraje poměrně rovný tenis, má kvalitní forhendy i servis. Tenis je hodně i o sebevědomí a myslím, že mu pomohlo mu i to, že vyřadil Jirku Lehečku. Také ale hrál s polovičním Alcarazem," uvedl pro Livesport Zprávy tenisový expert Vladislav Šavrda.

Důvodem selhání španělské vycházející hvězdy je podle něj příliš náročný program posledních týdnů: "Vyhrál v Barceloně, pak v Madridu, a hned přejel do Říma. To by v dnešní době, kdy je tenis tak fyzicky náročný, stěží někdo zvládl. Jeho výkon byl poloviční, byl fyzicky byl vyždímaný, nebyl trpělivý. I když vedl 4:1 v tiebraeku, hrál nesmysly."

Dobrá zpráva i pro Alcaraze

Pro Alcaraze tak konec v Římě vlastně může být dobrou zprávou. Před blížícím se Roland Garros aspoň bude mít pár dnů na zotavení. "Kdyby uspěl i v Římě, nedokážu si představit, jak by v Paříži vypadal. Třetí turnaj v rychlém sledu za sebou je pro tak mladého kluka jako je Alcaraz šílená věc," dodává Šavrda.

To Fábián Marozsán má úplně jiné myšlenky. Je v euforii, v Římě se pokusí porvat s Bornou Čoričem o účast ve čtvrtfinále a bude věřit, že mu nabyté sebevědomí pomůže při kvalifikaci v Paříži. Na grandslamu nikdy nehrál, a to ani jako junior. Jen letos v lednu zkusil štěstí v Austrálii, ale vypadl hned v prvním kole kvalifikace. Teď vypadají jeho šance rozhodně lépe.

I proto, že do turnaje půjde jako ten, který získal skalp Carlose Alcaraze.