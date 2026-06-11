Kdo je Alisa Okťabreva? Hraje jako Kyrgios, miluje housle a těší se na český slib
V roce 2010 se její rodiče přestěhovali do Prahy a ona se už vlastně nikdy do Ruska nevrátila. Vyrůstala ve sportovní rodině, maminka dělala atletiku, běhala krátké tratě, táta hrál hokej. A vůbec ne špatně. Zažil i dril legendárního trenéra Viktora Tichonova a na draftu v roce 1992 si jej vybral Winnipeg Jets. Přesto možná větší díru do světa udělá jeho dcera...
Alisa logicky měla ke sportu blízko. Už ve svých čtyřech letech začala chodit do tenisové školičky. "Už tehdy bylo jasné, že je výjimečná. Měla srdce, rvala se, hrála fotbal, všechny skopala. Byla prostě strašně bojovný človíček," vzpomíná Leona Lásková, trenérka z pražské Sparty, na dobu, kdy malá šampionka vyrůstala.
Rodiče tenisu nerozumí
Zatímco spoustu úspěšných dětí v českém tenisovém prostředí doprovází maximální péče rodičů, Alisa přiznává, že ti její nechali vývoj přirozeně plynout. "Myslím, že mě do nějakého konkrétního sportu netlačili. Chtěli jen, abych se hýbala a rozvíjela se. Tenis jsem ale určitě začala hrát kvůli starší sestře," vypráví.
A jedním dechem dodává, že tenis v rodině rozhodně nebyl a není středobodem vesmíru. "Moji rodiče do tenisu moc nezasahují, protože mu vůbec nerozumí. Svěřili mě spíš trenérům," mluví o péči Davida Kunsta, známé tváře z fedcupového týmu, po němž převzal obrovský talent Patrik Pech. "A navíc to máme tak nějak rozdělené, že tenis je tady, ale doma už jsou prostě jiné věci," dodává Okťabreva.
Těmi dalšími věcmi je myšleno třeba studium. Ona je totiž mimořádně nadanou studentkou, kterou čeká v příštím roce maturita. Původně studovala gymnázium, a to s vynikajícím prospěchem, jenže vedení školy vadilo, že až příliš často absentuje – ano kvůli tenisu. A tak se přesunula na obchodní akademii. "Teď mě zrovna čekají didaktické testy z češtiny a angličtiny," přibližuje program nejbližších dnů.
Housle, nebo tenis?
A pak je tu ještě jedna vášeň. Hudba. "Kromě toho, že hodně čtu, tak moc ráda hraju na housle. Vlastně je to už 12 let, a teď jsem dokončila uměleckou školu. Byla i varianta, že tenisu nechám a budu se věnovat hudbě," přiznala. Nakonec převážil tenis. "Oddechli jsme si," přiznává s úsměvem šéf tenisové Sparty Miroslav Malý.
Zdá se, že do čeho se Alisa pustí, v tom se jí daří. I na svém prvním velkém setkání s médii si počínala naprosto suverénně, bezprostředně a pokorně zároveň. Vnímáte, jak má věci v hlavě srovnané.
Možná i proto, že má za sebou nepříjemné zdravotní trable, které na dlouhé měsíce zastavily její slibně se rozvíjející kariéru. "Zvrtávaly se mi kotníky a když jsem pak podstoupila vyšetření, přišlo se na to, že mám osteochondrální lézi kotníku. To znamená narušení chrupavky a poté, přeneseně řečeno, díru v kosti," vypráví o období roku 2024. Pauza byla zdánlivě nekonečná a až rok po operaci zase mohla hrát. Na jejím kotníku prý ortéza zůstane až do konce kariéry. "Bylo tam méně než 50 procent, jestli se bude moci vrátit k tenisu," dodává Malý.
Naštěstí vše dobře dopadlo a když letos přišla příležitost ještě jednou vyrazit do oblíbené Paříže, měla už Alisa natrénováno a byla ve formě. "Mám ráda antuku a ta pařížská je pro mě ještě speciálnější. To, co se mi tam povedlo, když mi bylo 14 let, na to mám dodnes vzpomínky," zasní se o edici French Open 2023, kdy se jako mladičká prokousala mezi čtyři nejlepší juniorky turnaje.
Letos bylo původně v plánu pokusit se o postup do hlavní soutěže. Ale když bylo jasné, že není šance dostat se do kvalifikace, ještě jednou a naposledy podala přihlášku mezi juniorky. Povedlo se. Tentokrát triumfovala. Ve finále svou čínskou soupeřku Sun Xinran smetla 12:3 na gamy.
Odměnou za pařížský triumf jí bude účast v hlavní soutěži blížícího se Livesport Prague Open a Alisa v Praze na Štvanici vůbec poprvé okusí velký okruh WTA. Tenisová Sparta, která turnaj spolupořádá, totiž hodlá dodržet tradici a mladým nadějím, které uspějí na grandslamech věnuje divokou kartu.
Kyrgios a Djokovič
Na turnaji, kde jako malá sbírala míčky, konečně bude moci českému publiku ukázat své tenisové umění. "Jak hraji? Asi bych to nazvala variabilitou. Snažím se hrát jinak než ostatní. Tenisově mě inspiruje Nick Kyrgios. Ale jinak je můj vzor Novak Djokovič. On ukazuje, že mít emoce je normální. Ale zároveň je fantastické, jak se s nimi umí vypořádat," říká Okťabreva.
Zatímco na French Open u jejího jména stále svítila neutrální světová vlajka, v Praze už se rozzáří česká - bíločervená s modrým klínem. Dalším dárkem po návratu z Paříže totiž byla zpráva o tom, že předlouhé čekání na české občanství je konečně u konce.
"Moje sestra ho dostala skoro hned. Ale já na to čekala - asi proto, že jsem byla nezletilá - hodně dlouho. Bylo to těžké a frustrující období, ale v nějakém momentu jsem to musela pustit z hlavy. Já se opravdu cítím Češkou, mám zde rodinu, kamarády, všechny blízké," vysvětluje Okťabreva.
Ten důležitý den nastane 23. června: "Konečně budu moci složit slib a už budu i v dokumentech definitivně Češka…" těší se.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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CR za chvili bude jak USA... budou se tu tenisove rodit mlade holky z celeho sveta... je nacase ale take nejakou z Afriky... Asie... aj Jizni Ameriky :-)