Kdo naváže na Sinnera či Alcaraze? Turnaj mistrů do 20 let pozná nového šampiona

Joao Fonseca (18), nebo Learner Tien (19) se stane zbrusu novým šampionem Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě. Lepší z nedělního finále se zařadí na seznam vítězů, ve kterém figurují například Jannik Sinner, Carlos Alcaraz nebo Stefanos Tsitsipas. Fonseca s Tienem se utkali už ve skupině a Brazilec měl jasně navrch.

Fonseca – Tien | 18:00 SEČ

Joao Fonseca potvrdil v semifinále s Lucou Van Asschem skvělou formu ze skupinových duelů. Francouz navíc nebyl v ideální fyzické kondici a 18letý Brazilec mu uštědřil výprask 4:2, 4:2, 4:1. Ve skupině přemohl v pěti setech dva z největších favoritů turnaje, Jakuba Menšíka a nasazenou jedničku Arthura Filse, a mezitím dominoval proti svému finálovému protivníkovi Tienovi.

Po vypadnutí Michelsena je jediným neporaženým účastníkem letošního Next Gen ATP Finals. To mu dává velkou naději dokráčet až k triumfu, protože pět ze šesti předchozích ročníků mělo neporaženého šampiona. S nezdarem ve skupině dokázal uspět pouze aktuální lídr žebříčku Jannik Sinner.

V průběhu letošní sezony se rozhodl dát přednost profesionálnímu tenisu před studiem na univerzitě. Za sebou má dvě finále mezi dospělými. V březnu na antukovém challengeru v Asunciónu prohrál s krajanem Gustavem Heidem, ovšem v srpnu porazil Li Tua a kraloval na hardovém challengeru v Lexingtonu.

Vizitka Joaa Fonsecy. (@ Livesport / Enetpulse)

Learner Tien v letošním roce exceloval na challengerech a posbíral nespočet těsných vítězství. Přesně to samé se 19letému Američanovi daří i na probíhajícím Turnaji mistrů do 20 let, přestože byl před startem této prestižní akce možná vůbec největším outsiderem ve startovním poli.

Letos se může pochlubit skvělou bilancí 63:13. Po cestě do finále zdolal členy TOP 50 Arthura Filse, Jakuba Menšíka a Alexe Michelsena a jako první v historii Next Gen ATP Finals porazil všechny tři nejvýše nasazené hráče. Navíc je prvním levorukým finalistou a třetím ze Spojených států. Před třemi lety neuspěl ve finále Sebastian Korda proti Carlosovi Alcarazovi a o rok později Brandon Nakashima přehrál Jiřího Lehečku.

Stejně jako Fonseca absolvuje v neděli své největší finále. Se souboji o titul má mnohem více zkušeností než soupeř. Vyhrál 10 z 12, neuspěl pouze v tom úvodním a posledním. Naposledy si o triumf zahrál v listopadu na challengeru v Knoxville, kde byl nad jeho síly ve dvou těsných setech Christopher Eubanks.

Vizitka Learnera Tiena. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance: Fonseca vede 1:0. Brazilec před pár dny ve skupině dominoval poměrem 4:0, 4:0, 1:4, 4:2 a klidně může takové vítězství zopakovat, pokud si udrží současnou výkonnost. I pro mnohem zkušenější hráče je ale těžké předvést ve finále nejlepší možný výkon, takže Tien nemusí být se svou bojovností a vynikající obranou úplně bez šance.