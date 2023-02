Kdo nejvíce prorazil na Australian Open? Mezi šesticí vybraných jsou dva Češi

Na koho by si měli dát tenisté a tenistky v letošním roce pozor a koho možná za nějaký čas uvidíme v nejvyšších patrech žebříčků a vyhrávat ty největší turnaje? Kdo by mohl ve zbytku sezony zamíchat papírovými předpoklady? Oficiální web Australian Open vybral tři ženy a tři muže, kteří v uplynulých dvou týdnech v Melbourne Parku nejvíce prorazili.



Linda Fruhvirtová

Sedmnáctiletá Češka se netají tím, že chce být světovou jedničkou a vyhrávat grandslamy. Osmifinálová účast na Australian Open by jí mohla dodat potřebné sebevědomí, aby jednou na své cíle dosáhla. Její parádní tažení ukončila až v tu dobu letos neporažená Donna Vekičová, kterou teenagerka dostala do tří setů.

"Rozhodně to pro mě byl velmi pozitivní turnaj. Myslím si, že tady budu mít v následujících letech další šance uspět. Určitě mi to ukázalo, že mám hru na postup do čtvrtfinále grandslamu. Zároveň vím, na čem zapracovat, abych se sem vrátila silnější."

Fruhvirtová si uvědomuje, že je zatím na ženském tenisovém okruhu relativně neznámou hráčkou. "Každým zápasem si mě soupeřky více načtou. Já se ale budu snažit se pořád zlepšovat, aby nezáleželo na tom, jak moc mě znají."

Média začala Lindu a o dva roky mladší Brendu, která na Australian Open debutovala na dospělých grandslamech a prošla tříkolovou kvalifikací, přirovnávat k sestrám Williamsovým. Starší z talentovaných sester si ale myslí, že je takové srovnání velmi předčasné a nikde není psáno, že budou tak úspěšné jako Američanky.



Lin Zhu

Ke svému šestému startu v hlavní soutěži Australian Open nastoupila coby 87. hráčka světa a senzačně se prokousala až do svého premiérového osmifinále na grandslamech. Do něj rozhodně nevedla jednoduchá cesta, Číňanka se musela pár dní před 29. narozeninami vypořádat se světovou šestkou Marií Sakkariovou a 32. nasazenou Jil Teichmannovou.

"Tenhle výsledek mi samozřejmě dodal spoustu sebevědomí. Mnohem více si teď věřím, že můžu hrát lepší tenis," řekla po osmifinálové porážce s dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou.

Vítězství nad Sakkariovou bylo jejím prvním skalpem Top 10, všech šest předchozích soubojů se členkami elitní desítky prohrála. "Trvalo mi to dlouho, než jsem uspěla," neskrývala slzy štěstí. "Byly tam vzestupy i pády. Někdy myslím na to, že nejsem dost dobrá a měla bych ukončit kariéru," svěřila se.

Zhu ale nechce zůstat u jednoho kvalitního výsledku. "Potřebuju jich během jedné sezony posbírat více, nechci aby tenhle byl jediný." To se jí zatím daří. Hned na první zastávce po parádním vystoupení v Melbourne je v Hua Hinu už ve čtvrtfinále.



Katie Volynetsová

Jednadvacetiletá Američanka vyhrála v Melbourne Parku pět zápasů a z kvalifikace se podívala až do třetího kola hlavního losu. Navíc zaskočila světovou devítku Veroniku Kuděrmetovovou a slavila svůj premiérový skalp Top 10.

Kalifornská rodačka, jejíž rodiče emigrovali z Ukrajiny do Spojených států, se začala věnovat tenisu chvíli poté, co s bílým sportem začal její bratr.

That's a BIG upset



Qualifier Katie Volynets, No. 113 in the WTA rankings, takes out No. 9 seed Kudermetova 6-4 2-6 6-2!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/OnIcIstI8s — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023

Vítězství nad Kuděrmetovovou v Margaret Court Areně si bude vážit a pamatovat do konce života. "Nikdy předtím jsem před tak početným publikem nehrála. Nečekala jsem, že budu mít v Austrálii takovou podporu. Po výhře jsem měla husí kůži, když jsem slyšela, jak mi fandí."

Do Australian Open vstupovala ze 113. místa žebříčku, nyní je na 96. příčce a bude chtít zlepšeného rankingu využít na následujících turnajích.



Jiří Lehečka

Jeho postup až do čtvrtfinále letošního Australian Open je o to působivější, že na všech čtyřech loňských grandslamech vypadl hned v prvním kole. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi si vyšlápl na nasazenou jednadvacítku Bornu Čoriče, jedenáctku Camerona Norrieho a šestku Félixe Augera-Aliassimeho a nad jeho síly byl až čtvrtý hráč světa a pozdější finalista Stefanos Tsitsipas.

"Možnost zahrát si čtvrtfinále Australian Open, na jednom z největších kurtů na světě, je pro mě velké privilegium. Moc jsem si to užil, publikum bylo super a aréna úžasná. Je to jeden z nejkrásnějších stadionů na světě," neskrýval nadšení po premiérovém vystoupení v Rod Laver Areně.

I tak pro něj skončilo letošní Australian Open malým zklamáním, na tiskové konferenci totiž litoval, že nedokázal proti Tsitsipasovi využít ani jeden z osmi brejkbolů. Tato zkušenost mu však hodně dá a teď už ví, že klíčem k úspěchu v nejdůležitějších momentech je trpělivost.

Lehečka, který se stal prvním českým čtvrtfinalistou majorů od Tomáše Berdycha na Australian Open 2018, si navíc po svém grandslamovém průlomu výrazně polepšil v žebříčku. Nyní okupuje 39. místo a poprvé figuruje v Top 50.



Ben Shelton

Dvacetiletý Američan si debut v hlavní fázi grandslamů odbyl na loňském US Open a v Melbourne tak absolvoval svůj teprve druhý start. A ten se mu povedl náramně. Po cestě do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu vyřídil čtyři soupeře a ztroskotal až na krajanovi Tommymu Paulovi.

"Byla to skvělá zkušenost. Z výsledku mám samozřejmě radost, tohle bylo moje první Australian Open," řekl úřadující vítěz domácího univerzitního šampionátu, pro něhož bylo australské léto vůbec prvním profesionálním vystoupením mimo domácí turnaje.

Melbourne was a movie

Where do I even begin@AustralianOpen pic.twitter.com/B6tb99jukG — Ben Shelton (@BenShelton) January 26, 2023

Shelton koketuje s myšlenkou, že by rád spojil profesionální tenisovou kariéru se studiem na univerzitě. "Rozhodně jsem předčil svá očekávání. Nejen tenisově, ale také fyzicky, dokázal jsem tu vyhrát čtyři zápasy na tři vítězné sety."

Přitom se mohl s úvodním grandslamem roku rozloučit hned v prvním kole, v němž likvidoval mečbol Zhizhen Zhanga. Další pětisetovou bitvu sehrál v osmifinále s krajanem Jeffreym Johnem Wolfem. "Dokázal jsem si, že zvládnu s kvalitními soupeři i pět setů. To je pro mě obrovské pozitivum nejen herně, ale i psychicky."

Nyní se chce zaměřit na to, aby byl úspěšný i na dalších površích. Na antuce odehrál jen sedm profesionálních utkání (5-2, vše na ITF) a na trávě se dosud na dospělých turnajích nepředstavil.



Jeffrey John Wolf

Wolf je podobně jako jeho krajan a přemožitel Ben Shelton jedním z mála, kteří svůj debut v hlavní fázi Australian Open dotáhli až do osmifinále. Čtyřiadvacetiletému Američanovi, který před vstupem mezi profesionály reprezentoval Ohio State University, se na grandslamech daří. Na US Open 2020 a 2022 se podíval až do třetího kola.

A další výborné výkony předváděl v Melbourne Parku, kde bez větších problémů vyřadil domácího Jordana Thompsona, nasazenou třiadvacítku Diega Schwartzmana i krajana Michaela Mmoha.

It's a party in the USA



J.J. Wolf is the latest to score an upset with his straight-sets win over Schwartzman!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/IIJJXkBqxJ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023

"Jsem velmi spokojený, jak jsem tu hrál. Snad na tom můžu stavět. Potřebuju se nadále zlepšovat a být ještě silnější," řekl rodák ze Cincinnati, jenž turnaj začínal jako 67. muž pořadí a parádním výsledkem si zajistil debut v Top 50.

Za jeho zlepšením údajně stojí i to, že vidí své krajany stoupat žebříčkem. "Předháníme se a tím si vlastně pomáháme. Je výhodou, když nás do ciziny vyrazí víc, máte alespoň s kým trénovat."



Magda Linetteová

Australian Open ji sice mezi vybrané nezařadilo, ale podle nás si minimálně zmínku zaslouží. Třicetiletá Polka totiž poprvé došla do grandslamového osmifinále a nakonec jí vystavila stopku až v semifinále pozdější šampionka Aryna Sabalenková.

Rodačka z Poznaně přitom byla outsiderkou proti Anett Kontaveitové, Jekatěrině Alexandrovové, Caroline Garciaové i Karolíně Plíškové.