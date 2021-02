Keninová si v Melbourne vypila kalich hořkosti do dna. Po nezdarech na kurtu musela na operaci slepého střeva

"Operace byla bez komplikací. Teď se snažím dát dohromady a popasovat s tím, jak to bolí. Bohužel nebudu moct pár týdnů hrát," uvedla Keninová.

Dvaadvacetiletá hráčka vypadla na Australian Open již ve druhém kole po porážce s Estonkou Kaiou Kanepiovou. Neuspěla ani na dalším turnaji Phillip Island Trophy v Melbourne, kde prohrála coby nasazená jednička hned svůj první zápas s osmnáctiletou Australankou Olivií Gadeckou, která ani nefiguruje v žebříčku WTA.

Acute appendicitis was diagnosed following the completion of my CT scan. I had to have surgery and had my appendix removed on Monday, February 15, at Epworth Hospital Richmond. I want to thank everyone at Epworth Hospital Richmond for taking good care of me!