Kerberová má sedmou výhru v řadě a zahraje si o osmifinále French Open, Raducanuová vypadla

Angelique Kerberová se mezi sezonami nakazila Covidem-19 a prožila si hodně špatný vstup do letošního tenisového roku. Trojnásobná grandslamová šampionka se chytla až ve Francii, kam přijela s mizernou bilanci 2-8 a sérií šesti porážek.

Před týdnem ve Štrasburku vybojovala ve 34 letech svůj premiérový titul na klasické antuce pod širým nebem a na vítězné vlně pokračuje na French Open, kde má znovu po roce možnost zkompletovat trofeje ze všech majorů.

Němka v Paříži začala vyčerpávající bitvou s Magdalenou Frechovou, proti Polce dokonce odvracela dva mečboly na returnu. O něco méne práce měla s domácí divokou kartou Elsou Jacquemotovou, předloňskou vítězku juniorky porazila 6-1 7-6(2), nicméně druhý set trval skoro hodinu a půl. V utkání nedokázala odvrátit jen jeden z 11 brejkbolů. Poprvé v kariéře na evropských antukových dvorcích zvítězila sedmkrát po sobě.

Emma Raducanuová po senzačním triumfu na loňském US Open pokračuje v trápení a stále čeká na vítěznou sérii alespoň tří zápasů. Devatenáctiletá Britka při svém debutu v areálu Rolanda Garrose skončila již ve druhém kole po porážce 6-3 1-6 1-6 s Aljaksandrou Sasnovičovou.

Přemožitelka 17leté české kvalifikantky a loňské juniorské šampionky Lindy Noskové musela do rozhodující sady také ve druhém zápase, další dlouhé utkání však nezvládla. V úvodním setu sice Sasnovičovou útočnou hrou přetlačila, pak ale Běloruska začala na kurtu dominovat a při sedmém startu přešla na French Open poprvé v kariéře přes druhé kolo.

Právě Sasnovičová v souboji o osmifinále vyzve Angelique Kerberovou. Bývalá světová jednička vyhrála obě předchozí střetnutí, to poslední před týdnem ve Štrasburku.

Jil Teichmannová v Paříži zatím navazuje na vynikající formu z antukových generálek, na kterých v Madridu postoupila do semifinále a v Římě do čtvrtfinále. Na French Open po Bernardě Peraové nedala šanci ani kvalifikantce Olze Danilovičové a po vítězství 6-4 6-1 poprvé v kariéře prošla do třetího kola grandslamových akcí. V něm narazí na Viktorii Azarenkovou, jež ukončila její letošní působení na Australian Open.