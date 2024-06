Keysová titul v Eastbourne neobhájí, Fernandezová si poprvé v sezoně zahraje finále

16:34

Šnajderová v Bad Homburgu vyřadila další favoritku

Emma Navarrová podlehla v semifinále turnaje v Bad Homburgu Dianě Šnajderové. Ruska porazila nasazenou trojku po dvou a půl hodinách boje 7:5, 2:6, 6:3 a zahraje si o premiérovou trofej na podniku WTA 500. 47. hráčka žebříčku poprvé v tomto týdnu musela do tří setů a postupem do finále si zajistila posun do TOP 40 žebříčku.