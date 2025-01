Keysové se daří na pětistovkách i v Austrálii. V Adelaide porazila Pegulaovou a slaví 9. titul

WTA ADELAIDE - Madison Keysová (29) na turnaji WTA 500 v Adelaide přehrála krajanku a nasazenou jedničku Jessicu Pegulaovou (30) 6:3, 4:6, 6:1. Američanka ve svém 14. finále získala už devátý titul, druhý na zdejším podniku. Své poslední tři trofeje posbírala na pětistovkách, přičemž každou na jiném povrchu.

Keysová – Pegulaová 6:3, 4:6, 6:1

Finálový duel na turnaji WTA 500 v Adelaide nabídl souboj mezi dvěma Američankami a finalistkami US Open. Zatímco Madison Keysová musela cestou do boje o trofej dvakrát otáčet zápas, nasazená jednička Jessica Pegulaová zvládla všechny utkání bez ztráty setu.

Světová trojka loni prožila povedené léto, když čtyři turnaje včetně US Open zakončila finálovým zápasem a získala dva tituly. V závěru roku ji ale trápilo zranění kolena, kvůli kterému po dvou porážkách odstoupila z Turnaje mistryň a letos vinou přetrvávajících potíží nestihla vstup do sezony v Brisbane. Na generálku před Australian Open do Adelaide ale dorazila a po třech výhrách narazila až v samotném finále.

Třetí vzájemný duel začala lépe mladší Keysová, která v úvodní sadě získala třikrát podání soupeřky a po půl hodině se ujala vedení. V úvodu druhé sady naopak jasně dominovala Pegulaová, která získala první čtyři hry. Navzdory ztracenému servisu vedení udržela a poslala zápas do rozhodujícího dějství. Třetí sada opět patřila Keysové, která od stavu 1:1 získala pět her v řadě a v Adelaide, kde slavila i před třemi lety, získala celkově devátý titul.

V cestě za ziskem trofeje musela mimo Pegulaové přehrát několik dalších velmi těžkých soupeřek z TOP 20. Postupně si poradila se světovou šestnáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, obhájkyní titulu Jelenou Ostapenkovou, Darjou Kasatkinovou či Ljudmilou Samsonovovou.

Keysová vylepšila svou finálovou bilanci na 9:5 a vrátí se do TOP 15 žebříčku. Poslední tři trofeje posbírala na pětistovkách na různých površích, když kralovala podnikům na trávě v Eastbourne, na antuce ve Štrasburku a nyní i na betonu v Adelaide.

Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.