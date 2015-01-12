Klíčová data pro Australian Open 2026: Termín losu, česká účast a další informace
Teprve před pár týdny skončila tenisová sezona 2025 a již brzy začne ta následující. Lednové australské léto tradičně vrcholí úvodním grandslamem sezony Australian Open, do jehož startu zbývá zhruba jen měsíc.
Sezona 2026 bude zahájena 2. ledna týmovým United Cupem a po dvoutýdenních přípravách přijde na řadu první velký tenisový svátek v Melbourne Parku. Kdy proběhne los hlavní soutěže, uskuteční se kvalifikace a je uzávěrka přihlášek? Vše potřebné najdete v přehledu níže.
Základní informace
Termín: 12. ledna - 1. února
Místo konání: Melbourne, Austrálie
Povrch: tvrdý
Kategorie: grandslam
Kvalifikace
Australian Open bude trvat tři týdny a vše začne kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 12. ledna a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek. Kvalifikačním sítem projde pouze 16 nejlepších můžů a žen.
Hlavní soutěž
Zapište si neděli 18. ledna. To je den, kdy startuje hlavní soutěž Australian Open 2026. Finálové zápasy jsou na programu na přelomu ledna a února. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 31. ledna a muži si to rozdají o trofej v neděli 1. února.
Rozlosování hlavní soutěže
V hlavní soutěži mužské i ženské dvouhry bude figurovat 128 jmen. Rozlosování proběhne ve čtvrtek 15. ledna. Čas zatím stanoven nebyl, ale dá se očekávat, že los se uskuteční (loni to bylo ve 14:30 tamního času) ještě před dohráním kvalifikace. Rozlosování bychom měli mít možnost sledovat živě. Obvykle ho vysílá přímo turnaj na svém kanálu na YouTube.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček bude figurovat mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na Australian Open 2026 bude klíčový žebříček z 12. ledna, jelikož los proběhne ve čtvrtek 15. ledna.
Uzávěrka přihlášek
Uskuteční se v tomto týdnu, v němž se dá očekávat zároveň i zveřejnění kompletních seznamů přihlášených pro mužskou a ženskou dvouhru. Hlavní los loňského ročníku Australian Open startoval 12. ledna a seznam přihlášek pořadatelé odtajnili 6. prosince.
Do hlavní soutěže se přímo na základě žebříčku dostane 104 tenistů. Je ale potřeba počítat s tím, že někdo může využít chráněný žebříček. Celkový počet 128 účastníků doplní 16 kvalifikantů a osm divokých karet.
Česká účast
Pro účast v hlavní soutěži rozhoduje žebříček z pondělí 8. prosince. Mužský hlavní los by měl mít pět českých zástupců. Konkrétně Jiřího Lehečku (17. v žebříčku ATP), Jakuba Menšíka (19.), Tomáše Macháče (32.), Dalibora Svrčinu (96.) a Víta Kopřivu (101.).
V ženské hlavní soutěži by se měly představit Linda Nosková (13. v žebříčku WTA), Karolína Muchová (19.), Markéta Vondroušová (34.), Marie Bouzková (42.), Kateřina Siniaková (48.), Tereza Valentová (60.), Barbora Krejčíková (65.) a Sára Bejlek (92.). Dá se očekávat, že chráněný žebříček využije Karolína Plíšková (1056.).
Do kvalifikace by měli zasáhnout Zdeněk Kolář, Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutsonová a Laura Samson. U Barbory Palicové (231.) je už ranking dost hraniční.
Souhrn
Kvalifikace: 12. - 15. ledna
Los hlavní soutěže: 15. ledna
Hlavní soutěž: 18. ledna - 1. února
Uzávěrka přihlášek: v týdnu od 8. do 14. prosince na základě žebříčku z 8. prosince
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet
