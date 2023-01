Kokkinakis v rodném Adelaide znovu ožívá. Obhájce titulu vyřadil jedničku Rubljova

Thanasi Kokkinakis byl velkou nadějí australského tenisu. Už krátce po svých 19. narozeninách se posunul do Top 100 a vyšplhal se na 69. místo světového žebříčku.



Jenže slibně nastartovanou kariéru brzdily časté zdravotní potíže. Zranění, operace, mononukleóza.



A tak v 25 letech patřil mezi jeho největší úspěchy skalp Rogera Federera, čtyři tituly z challengerů či jedno finále na okruhu ATP (Los Cabos 2017).



Premiérového titulu se Kokkinakis dočkal teprve před rokem na domácí půdě v rodném Adelaide. Navíc hned na následném Australian Open slavil společně s krajanem Nickem Kyrgiosem i první grandslamový triumf.



Od té doby sice další úspěch nepřidal a jen dvakrát v hlavní soutěžích ve dvouhře vyhrál víc jak jeden zápas, ale nyní je zpátky v Adelaide a snaží se obhájit svůj jediný triumf. A dvě z pěti překážek už úspěšně překonal.



Po třísetové výhře nad krajanem Alexeiem Popyrinem si dnes vyšlápl i na nejvýše nasazeného Andreje Rubljova, který jeden ze dvou přípravných turnajů v Adelaide vyhrál před třemi lety. Světovou šestku v prvním vzájemném duelu zdolal 6-4 3-6 6-3.







"Cítím se tady jako doma. Na tento kurt mám nejlepší vzpomínky. Odmala jsem snil o tom, že jednou budu na tomto kurtu hrát před spoustou skvělých diváků. A ti mi dnes opět hodně pomohli," řekl Kokkinakis, který si před pár dny s Rubljovem zatrénoval.



"Všimnul jsem sni, že do míčku buší hlava nehlava. Snažil jsem se na to připravit a přizpůsobit tomu hru. Při jeho druhém servisu jsem se snažil hrát více agresivně, protože v těchto podmínkách není snadné dostat míček do hry," uvedl aktuálně 110. hráč světa.



"Ve druhém setu jsem na chvíli ztratil koncentraci a udělal pár chyb, což si proti takovému soupeři nemůžete dovolit. Ale naštěstí jsem rychle našel svou hru. Tohle je rozhodně jedno z mých nejcennějších vítězství," usmíval se Kokkinakis po svém teprve třetím skalpu hráče Top 10.



O své teprve čtvrté semifinále na okruhu ATP, z toho třetí právě v Adelaide, si 26letý Australan zahraje se Srbem Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0).



"Cítím se teď fit. Mám toho během kariéry hodně za sebou a spoustu bolístek, ale aktuálně mě nic zásadně nelimituje. Doufám, že v dalším zápase budu opět schopný předvádět skvělý tenis jako dnes," dodal Kokkinakis.



Kromě Rubljova nezvládl generálku na Australian Open ani 15. hráč světa Pablo Carreňo. Druhého nasazeného Španěla vyřadil korejský lucky loser Soonwoo Kwon, který zvítězil 3-6 6-4 6-4 a navázal na včerejší vítězství nad českým tenistou Tomášem Macháčem.





• ATP 250 ADELAIDE 2 •

Austrálie, tv. povrch, 642.735 dolarů

středeční výsledky (11. 01. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Kokkinakis (Austr.) - Rubljov (1) 6-4 3-6 6-3 Soonwoo Kwon (Korea) - Carreňo (2-Šp.) 3-6 6-4 6-4 Chačanov (3-Rus.) - Hüsler (Švýc.) 6-4 6-4 Bautista (4-Šp.) - Haase (Niz.) 6-3 3-6 6-3 Kecmanovič (6-Srb.) - Kubler (Austr.) 5-7 7-6(1) 6-4 Davidovich (7-Šp.) - Millman (Austr.) 6-3 6-3 Draper (Brit.) - Paul (8-USA) 6-4 6-4 M. Ymer (Švéd.) - McDonald (USA) 3-6 7-6(2) 6-3