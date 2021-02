Kolář neuspěl ani na challengeru v jihoafrické republice, v prvním kole podlehl Bašičovi

Zdeněk Kolář měl po loňském srpnovém restartu sezony solidní formu, když na třech domácích challengerech došel vždy do 3. kola. K tomu přidal dvě výhry v kvalifikaci.



Jenže od čtvrtfinálového debaklu v Ostravě (4. září) se mu ze dne na den přestalo dařit. Z posledních 18 zápasů dokázal pouze třikrát odejít jako vítěz, pouze jednou porazil papírového favorita.



Poslední nezdar 24letý Čech zaznamenal dnes na challengeru v jihoafrickém Potchefstroomu, kde podlehl po dvouhodinovém boji 6-7 5-7 Mirzu Bašičovi z Bosny a Hercegoviny. Letošní zápasovou bilanci tak má 1-5.



231. hráč světa Kolář ještě v jihoafrické republice zůstává. Tento týden ho čeká ještě premiérová čtyřhra po boku Švýcara Marca Hüslera a příští týden se zúčastní druhého dílu tamního challengeru. Pak by se měl přesunout na dva challengery do Las Palmas na Kanárských ostrovech.



V Potchefstroomu dnes nezvládl první kolo ani nejvýše nasazený Ind Prajnesh Gunneswaran, jenž prohrál s Bulharem Dimitarem Kuzmanovem.

• CHALLENGER POTCHEFSTROOM •

JAR, tv. povrch, 52.080 dolarů

úterní výsledky (09. 02. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Bašič (Bos.) - Kolář (ČR) 7-6(4) 7-5 Kuzmanov (Bulh.) - Gunneswaran (1-Ind.) 6-3 6-4