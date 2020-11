Kolář v Eckentalu přerušil sérii tří porážek, Macháč podlehl Kordovi

Zdeněk Kolář po koronavirové pauze postoupil na třech domácích challengerech v řadě vždy do 3. kola, včetně kvalifikací vyhrál 8 z 10 zápasů. Jenže debaklem ve čtvrtfinále v Prostějově, kde 4. září prohrál 1-6 1-6 s Němcem Oscarem Ottem, odstartoval černou sérii sedmi zápasů, v nichž si připsal jedinou výhru.



Po sérii tří porážek dnes vstoupil do halového challengeru v německém Eckentalu a po více než měsíci se dočkal vítězství, když porazil 7-6 6-3 Francouze Goeffreyho Blancaneauxe.



O postup do čtvrtfinále se 24letý Čech utká s druhým nasazeným Australanem Alexejem Popyrinem, nebo s Kanaďanem Brydanem Schnurem.



Druhý český zástupce v soutěži neuspěl. Dvacetiletý Tomáš Macháč ve večerním duelu podlehl 6-7 1-6 stejně starému Američanovi s českými kořeny Sebastianu Kordovi.



136. hráč světa Korda, syn bývalé světové dvojky Petra Kordy, vstoupil do druhého challengeru po sobě výhrou nad soupeřem z Česka. Před 14 dny v Ismaningu, kde hrál poprvé od úspěšného svého debutu od Roland Garros, začal skalpem Koláře a dostal se do čtvrtfinále.



V Eckentalu si Korda zahraje o postup mezi osmičku nejlepších s domácím Johannesem Haerteisem.

• CHALLENGER ECKENTAL •

Německo, tv. povrch / hala, 88.520 eur

pondělní výsledky (02. 11. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kolář (ČR) - Blancaneaux (Fr.) 7-6(5) 6-3 Korda (7-USA) - Macháč (ČR) 7-6(0) 6-1