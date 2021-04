Kolář v Oeiras postoupil podruhé do finále challengeru a zahraje si o první titul

Zdeněk Kolář nedorazil do portugalského do Oeirasu ve vůbec dobré formě. Za posledních sedm měsíců odehrál 18 turnajů, na žádném z nich nevyhrál víc jak jeden zápas a dvanáctkrát skončil hned po svém úvodním vystoupení.



Černou sérii málem prodloužil i na antuce v Oaires, v prvním kole kole však přežil mečbol proti domácímu Nunu Borgeseovi a od té doby dominuje. V následujících sedmi setech ztratil jen třináct gamů a vyrovnal svůj nejlepší výsledek kariéry.



Dnes si 24letý rodák z Bystřice nad Pernštejnem zahrál poosmé v semifinále challengeru po sérii šesti nezdarů v řadě v něm uspěl. Argentince Marca Trungellitiho přehrál 6-3 6-2, vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 2-0 a podruhé v kariéře postoupil do finále.



To první před pěti lety na domácí antuce v Ostravě prohrál, v Portugalsku si o titul zahraje s domácím Gastaem Eliasem. S bývalým 57. hráčem se utká podruhé, předloni na antuce v Sopotách s ním prohrál ve třech setech.