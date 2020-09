Kolář ve Splitu skončil ve druhém kole na jedničce Sousovi

Zdeněk Kolář se po restartu sezony dostal na třech domácích challengerech po sobě do 3. kola, v Ostravě navíc prošel kvalifikací. Z posledních pěti zápasů ale už počtvrté prohrál.



Tento týden na antuce v chorvatském Splitu začal 23letý Čech výhrou nad Američanem Mitchellem Kruegerem, ovšem nejvýše nasazeného Portugalce Pedra Sousu už vyřadit nedokázal.



Kolář sice do zápasu s papírovým favoritem vstoupil brejkem, jenže následně ztratil osm gamů v řadě a prohrával 1-6 a 1-3. Zbraně však nesložil a ziskem pěti her po sobě si vynutil třetí sadu, ale v ní už znovu dominoval Sousa, který si po necelých dvou hodinách zajistil postup do čtvrtfinále.



Už včera jediný český zástupce v soutěži Kolář, kterému ve světovém žebříčku patří 219. místo a dlouhodobě bojuje o premiérový průnik do Top 200, v Chorvatsku vypadl i ze čtyřhry. V té se poprvé představil po boku Slováka Martina Kližana.



Na další turnaj je Kolář přihlášen na challenger v portugalském Lisabonu, kde se má hrát v týdnu od 12. října.

• CHALLENGER SPLIT •

Chorvatsko, antuka, 44.820 eur

středeční výsledky (30. 09. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • P. Sousa (1-Portug.) - Kolář (ČR) 6-1 3-6 6-2