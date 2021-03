Komplex jménem Pegulaová. V Miami Plíšková zažehnala další debakl, ale obrat nedokonala

Na předchozích dvou březnových turnajích Karolína Plíšková vypadla s Jessicou Pegulaovou a pokaždé po debaklu. V Dauhá prohrála 1-6 3-6, o šest dní později v Dubaji podlehla ještě jednoznačněji 0-6 2-6.



A na stejnou soupeřku narazila ve svém druhém vystoupení i dnes v Miami a už to vypadalo na další drtivou porážku. 29letá Češka prohrávala 1-6 a 1-4, ale dokázala vzepřít a nastartovat pokus o obrat.

Čtyřmi vyhranými gamy v řadě si totiž vynutila třetí set a v něm měla dlouho navrch. Na druhý pokus se utrhla do brejku a za stavu 4-2 měla další brejkbol. Jenže ho neproměnila, ztratila čtyři gamy po sobě a nakonec prohrála 1-6 6-4 4-6.



Zápas Plíšková ukončila svou 33. nevynucenou chybou, vítězných úderů zahrála o čtyři méně. Naopak Pegulaová nastřílela 43 winnerů a udělala jen 20 zbytečných chyb, z toho 14-2 v prvním setu.

