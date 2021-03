Kvitová v Miami smetla i bývalou šampionku, Vondroušová je v osmifinále po obratu

Petra Kvitová v Miami hraje po dvou týdnech od svého posledního startu v Dubaji, kde úvodní utkání vzdala ve druhém setu kvůli zranění stehenního svalu. Krátce předtím ovládla turnaj v Dauhá.



A zatím na Floridě dominuje. Nejprve smetla 6-0 6-4 Francouzku Alizé Cornetovou, když v prvním setu ztratila jen tři fiftýny, a v sobotu nedala šanci ani Johanně Kontaové. Britce, která před čtyřmi lety v Miami slavila svůj nejcennější titul, nenabídla ani jeden brejkbol a zvítězila 6-1 6-2.



31letá Češka zasypala obě své soupeřky v rychlých duelech shodně 19 vítěznými údery. Proti světové osmnáctce Kontaové udělala jen deset nevynucených chyb a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-2. Na tvrdém povrchu vyhrála všech šest setů.



V Miami hraje Kvitová pojedenácté, jejím maximem jsou čtvrtfinále z let 2014 a 2019. O jeho vyrovnání se utká se světovou pětkou Elinou Svitolinovou. S šestadvacetiletou Ukrajinkou má desátá hráčka světového žebříčku bilanci 7-3, naposledy se však utkaly před třemi lety.



Markéta Vondroušová je zatím v Miami specialistkou ne desetigamové sety. Po výhře 6-4 6-4 nad Číňankou Qiang Wang zdolala 4-6 6-4 6-4 dvanáctou hráčku světa Švýcarku Belindu Bencicovou.



21letá Češka vyhrála první vzájemný zápas na okruhu WTA s o dva roky starší Bencicovou za téměř dvě a půl hodiny. V třetím setu si jako první až v devátém gamu vypracovala brejkbol a využila ho. Vzápětí měla šanci vzít soupeřce podání i Bencicová, ale česká tenistka situaci ustála a poté proměnila hned první mečbol.



O zopakování čtvrtfinále z posledního ročníku Miami Open 2019 si Vondroušová zahraje se světovou osmičkou Arynou Sabalenkovou. S o rok starší Běloruskou má pozitivní bilanci 2-1, naposledy však spolu hrály v roce 2018 na trávě v Hertogenboschi a česká tenistka ve třech setech prohrála.

A hard-fought 3 set battle, sealed with an ace.



@VondrousovaM takes out No.11 seed @BelindaBencic.



She'll now face @SabalenkaA in the Round of 16 #MiamiOpen pic.twitter.com/cAqg2WP8Qj — wta (@WTA) March 28, 2021

Karolína Plíšková bude o postup do osmifinále usilovat až dnes proti Američance Jessice Pegulaové, s níž na posledních dvou turnajích v Dauhá a Dubaji utrpěla dva debakly.



Kvitová, Plíšková a Vondroušová v Miami stále mohou zopakovat úspěšné tažení z roku 2019, kdy došly až do čtvrtfinále, Plíšková nakonec až do finále.



Viktoria Azarenková v Miami přehrála v souboji bývalých světových jedniček a grandslamových šampionek 7-5 6-2 Němku Angelique Kerberovou, byť v prvním setu prohrávala 1-4, a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila už na 9-1.





"Ale nikdy to není lehký zápas, vždycky má velkou kvalitu. Ona se skvěle brání a umí přecházet do protiútoku. Já hraju někdy podobně, takže pak často dochází k dlouhým výměnám a gamům," řekla Azarenková k již desetileté rivalitě.

"Dnes mi to na začátku nešlo, snažila jsem se najít optimální rytmus. Postupně se hra začala rychlovat a já se tomu dokázala přizpůsobit. Cítila jsem, že to jde z mého přístupy a psychiky. Za to jsem na sebe pyšná," komentovala své vítězství.







V osmifinále trojnásobná běloruská šampionka vyzve současnou jedničku a vítězku z roku 2019 Ashleigh Bartyovou (h2h 1-1), se kterou předloni hrála čtyřhru a společně ovládly Řím či došly do finále US Open.



24letá Australanka Bartyová ve třetím kole rovněž v duelu grandslamových šampionek přehrála 6-3 6-2 Lotyšku Jelenu Ostapenkovou a ve třetím vzájemném duelu po sobě s ní neztratila ani set.







Ana Konjuhová přes tři roky nevyhrála zápas v hlavní soutěži turnaje WTA, v Miami však zaznamenala už tři výhry, z toho dvě proti hráčkám Top 20. Ve třetím kole 23letá Chorvatka zdolala 6-4 2-6 6-4 světovou šestnáctku Igu Šwiatekovou a postoupila do osmifinále.



V něm bývalou 20. hráčku světa Konjuhovou, jejíž kariéru brzdily operace zápěstí, čeká Anastasija Sevastovová (h2h 0-1). Lotyška postoupila bez boje přes zraněnou Rumunku Simonu Halepovou.