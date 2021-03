Halepová je znovu zraněná. Z Miami odstoupila kvůli bolestem ramena

Simona Halepová od začátku sezony laboruje se zdravotními problémy. V Austrálii i přes bolesti zad odehrála dva turnaje v Melbourne a na Gippsland Trophy i na Australian Open vypadla ve čtvrtfinále.



Kvůli přetrvávajícím potížím v březnu vynechala turnaje v Dauhá i Dubaji a odpočívala. A když už konečně bez bolestí dorazila do Miami, před prvním vystoupením ji pro změnu začalo bolet pravé rameno.



Jeden zápas 29letá Rumunka na Floridě odehrála a ve čtvrtek si po obratu poradila s Caroline Garciaovou. Dnes už ale k utkání 3. kola proti Anastasiji Sevastovové nenastoupí.



"Moc mě mrzí, že musím odstoupit ze dvouhry i ze čtyřhry, ale zranění mi nedovolí hrát podle mých představ. Jsem smutná, ale hrát bohužel nemůžu. Doufám, že příští rok se vrátím zdravá a lepší," oznámila třetí hráčka světa Halepová.



Lotyška Sevastovová si o postup do čtvrtfinále zahraje s Chorvatkou Anou Konjuhovou.

Simona Halep has withdrawn from #MiamiOpen due to right shoulder injury.



Anastasija Sevastova receives a walkover to the Round of 16.



Tough luck for Halep, who arrived pain free but began to feel pain after pre-tournament practices.



Statement from Simona: pic.twitter.com/DYKP1Q1BFo