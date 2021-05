Konjuhová v Bělehradu poprvé po čtyřech letech postoupila do semifinále turnajů WTA

Ana Konjuhová se po vleklých problémech s loktem na kurty znovu vrátila loni v září a zatím jí zdraví, které ji trápí celou kariéru, drží. Na začátku letošní sezony se 23leté Chorvatce tolik nedařilo, ale osmifinálovou účastí v Miami svou kariéru znovu nastartovala a postupně se blíží k návratu do elitní stovky žebříčku WTA.

Výrazný posun ve světovém hodnocení si bývalá světová dvacítka zajišťuje v tomto týdnu na antuce v Bělehradu, kde včetně kvalifikace vyhrála už pět zápasů. Po třísetové bitvě s Alison Van Uytvanckovou (6-2 1-6 7-5) v prvním kole hlavní soutěže ve dvou setech přehrála nasazené Julii Putincevovou (6-3 6-4) a Nadiu Podoroskou (6-4 6-3).

Konjuhová dnes proti favorizované Podoroské, senzační semifinalistce loňského French Open, v obou setech prohrávala o brejk, z deseti brejkbolů sedm odvrátila a po hodině a půl proměnila svůj druhý mečbol.

Konjuhovou tak čeká první semifinále na nejvyšším okruhu od června 2017 a útok na třetí kariérní finále, první od ledna 2017 (Auckland). O něj si vítězka travnatého podniku v Nottinghamu z roku 2015 zahraje v souboji s kvalifikantek s Marií Camilou Osoriovou.

Osoriová měla ještě před dvěma měsíci na kontě pouhá dvě vítězství v hlavních soutěžích turnajů WTA. Devatenáctiletá Kolumbijka však senzačně ovládla domácí podnik v Bogotě, dostala se do semifinále v Charlestonu a o finále si zahraje také v Bělehradu, kde si dnešním vítězstvím 6-4 6-2 nad Aljaksandrou Sasnovičovou zajistila debut v elitní stovce žebříčku.

