Kontaová: Spojení ATP a WTA dává smysl. Na tour si ale musíme být všichni rovni

Vše začalo dubnovým návrhem Rogera Federera, který na sociálních sítích volal po spojení mužského a ženského tenisu pod jednu organizaci. Až na pár výjimek se k nápadu staví kladně šéfové obou organizací, fanoušci i samotní hráči.

Také Kontaová, která je členkou hráčské rady, by změnu bílého sportu uvítala. Chce však rovné podmínky pro všechny. "Chápu to tak, že podmínky by musely být rovné. Pokud by nebyly, pak můžeme například říct, že máme menší hodnotu než naše mužské protějšky. Spojení by muselo proběhnout za předpokladu, že jsme si všichni rovni, protože tak je to správně. Nedokážu si v dnešní době představit, že by tomu bylo jinak."

Tenis momentálně řídí celkem sedm subjektů - ATP, WTA, Mezinárodní tenisová federace (ITF) a představenstva jednotlivých grandslamů. Tenisoví příznivci nyní nemohou sledovat veškeré tenisové dění například na jedné televizní stanici či internetovém vysílání. Muži a ženy mají jiný systém žebříčků a také různá pravidla, v ženském tenise je například povolen on-court coaching. To by se po případném spojení mohlo změnit.

O spojení obou organizací už před lety usilovala zakladatelka WTA Billie Jean Kingové, ale neúspěšně. Podle Kontaové až Federerův návrh vrátil možné spojení do hry a opět se o této variantě začalo mluvit. "Rozhodně dává smysl mít do budoucna jen jednu tour. Zároveň si uvědomuju, že bude třeba velkých kompromisů, je tu hned několik organizací, které rozhodují. Také jsou lidé, kteří si změnu nepřejí," uvedla Kontaová.