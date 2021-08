Kontaveitová a Beguová v Clevelandu postoupily do finále a svedou souboj o první titul po čtyřech letech

Anett Kontaveitová si letos zahrála jediné finále v červnu na trávě v Eastbourne, na dalších čtyřech turnajích vypadla hned po úvodním vystoupení. Sérii pěti porážek ukončila až tento týden v Clevelandu, kde to však znovu po dvou měsících dotáhla až do finále.



Druhá nasazená Estonka, jež ve čtvrtfinále zdolala Kateřinu Siniakovou, v sobotním semifinále porazila dvakrát 6-4 Španělku Saru Sorribesovou a do finále turnaje WTA postoupila poosmé v kariéře.



V nich ale velkou úspěšnost nemá, jediný titul získala před čtyřmi lety na trávě v Hertogenboschi. O druhý triumf a první z tvrdého povrchu si 25letá Estonka zahraje s Rumunkou Irinou Beguovou (h2h 0-0).



Beguová v Clevelandu ve svém prvním letošním semifinále porazila 7-6 6-2 Polku Magdu Linetteovou a do finále postoupila poprvé od triumfu v Bukurešti 2017. Rumunka, jež ve čtvrtek oslavila 31. narozeniny, má ve finálových duelech bilanci 4-3.

• WTA 250 CLEVELAND •

USA / Ohio, tv. povrch, 235.238 dolarů

páteční výsledky (27. 08. 2021) • Dvouhra - semifinále • Kontaveitová (2-Est) - Sorribesová (7-Šp) 6-4 6-4 Beguová (Rum.) - Linetteová (6-Pol.) 7-6(5) 6-2