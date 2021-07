Kopřiva další překvapení ve Gstaadu nepřidal. Ruud ho v semifinále zastavil kanárem

Vít Kopřiva ke třem semifinálovým účastem na challengerech přidal také první semifinále na turnaji ATP. Ve švýcarském Gstaadu se mu to povedlo hned při premiéře v hlavní soutěži, což dokázal jako teprve druhý tenista od roku 2012.



24letý Čech v tenisově netypických podmínkách zimního střediska ve výšce tisíc metrů nad mořem prošel dvoukolovou kvalifikací a další tři výhry přidal v hlavní soutěži. Porazil domácí divokou kartou Johana Niklese, světovou desítku a semifinalistu letošního Wimbledonu Denise Shapovalova z Kanady a Švéda Mikaela Ymera.



Do finále už ale postoupit nedokázal. Recept nenašel na ve formě hrajícího 14. hráče světa Nora Caspera Ruuda, kterému podlehl snadno 3-6 0-6.



Kopřiva sice do zápasu vstoupil brejkem, ale potvrdit se mu ho nepodařilo. K dalším šancím na returnu se už pak nedostal, od stavu 3-3 neuhrál ani game. O svůj servis vždy bojoval přes shodu, ale čtyřikrát v řadě ho neudržel.



249. hráč světa Kopřiva se i přes dnešní porážku posune v žebříčku ATP poprvé do Top 200 a má tak zajištěnu účast v kvalifikaci letošního US Open. Na grandslamu se představí poprvé v kariéře.



Příští týden se svěřenec Jaroslava Pospíšila Kopřiva pokusí navázat na dobré výkony na antukovém challengeru v polské Poznani.



Turnaj ve Gstaadu se koná od roku 1915 a jedinými českými šampiony zůstávají Vladimír Černík (1946 a 1950) a Jiří Novák (2001 a 2003). Před sedmnácti lety triumfoval také Roger Federer.



22letý Ruud, který minulý týden triumfoval v Bastadu, si dnes připsal šestou výhru v řadě a postoupil do celkově šestého finále. Opět na antuce. Zatím má na kontě tři triumfy.



O čtvrtý titul si Ruud zahraje s Hugem Gastonem. 20letý Francouz, jenž až do tohoto týdne nikdy nebyl ve čtvrtfinále turnaje ATP, dnes po obratu zdolal 3-6 6-3 6-3 sedmého nasazeného Srba Lasla Djereho.



Gaston, který ve čtrvtfinále utekl ze čtyř mečbolů Chilanu Cristianu Garínovi, si finále zahraje znovu po sedmi dnech. Před týdnem v rumunském Iasi neuspěl v boji o první titul z challengeru proti českému tenistovi Zdeňku Kolářovi.

• ATP 250 GSTAAD •

Švýcarsko, antuka, 481.270 eur

sobotní výsledky (24. 07. 2021) • Dvouhra - semifinále • Ruud (3-Nor.) - Kopřiva (ČR) 6-3 6-0 Gaston (Fr.) - Djere (7-Srb.) 3-6 6-3 6-3