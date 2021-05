Kopřiva si odbyl premiéru v kvalifikaci turnaje ATP. V Bělehradu skončil před branami hlavní soutěže

Vít Kopřiva si letos zahrál první dvě challengerová semifinále a ve světovém žebříčku se posunul na 256. místo, což mu pomohlo k premiéře v kvalifikaci turnaje ATP.



Debut si odbyl v Bělehradu, kde v sobotu porazil Rusa Alexeje Vatutina, ale dnes v závěrečném druhém kole nestačil na 97. hráče světa Roberta Carballése. O pět let staršímu Španělovi podlehl 4-6 4-6.



23letý český tenista sice začal výborně po zisku 12 z úvodních 14 výměn vedl 3-0, ale náskok neudržel. V dalším průběhu už se mu žádný brejk nepovedl, sám naopak neodvrátil ani jeden ze tří brejkbolů a po hodině a půl hry byl vyřazen.



Šanci dostat se do hlavní soutěže má ještě jako lucky loser. První dvě volné pozice už ale obsadili Mats Moraing a Slovák Lukáš Klein. Kopřiva nyní musí čekat, jestli se ještě někdo další neodhlásí.



Antukový turnaj ATP v Bělehradu se letos koná už podruhé. Hvězdou akce ve svém rodném městě je znovu světová jednička Novak Djokovič, který před měsícem vypadl v semifinále s Rusem Aslanem Karacevem. V příštím týdnu začne ve 2. kole proti Moraingovi, nebo Bělorusu Egoru Gerasimovovi, ve čtvrtfinále by mohl narazit na nebezpečného uruguayského antukáře Pabla Cuevase. Nasazenou dvojkou he Francouz Gaël Monfils.

• ATP 250 BĚLEHRAD •

Srbsko, antuka , 511.000 eur

nedělní výsledky (23. 05. 2021) • Kvalifikace - 2. kolo • Carballés (Šp.) - Kopřiva (ČR) 6-4 6-4