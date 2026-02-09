Kopřiva v Argentině přežil bitvu i bouřlivou atmosféru. Slaví vítěznou premiéru na Golden Swing

ATP BUENOS AIRES - Vít Kopřiva (28) se letos poprvé v kariéře rozhodl vyzkoušet únorové antukové turnaje v Jižní Americe a sérii turnajů Golden Swing začal vítězně. Český tenista na dvěstěpadesátce v Buenos Aires na úvod zvládl bitvu s domácím 180. hráčem světa Alexem Barrenou (23), kterého přehrál po dvou a půl hodinách 6:4, 3:6, 6:4. V osmifinále se utká s Matteem Berrettinim nebo Federicem Coriou.
Vít Kopřiva v Buenos Aires postupuje (@ ČTK / imago stock&people / MARCIN JASINSKI/ARENA AKCJI)

Kopřiva – Barrena 6:4, 3:6, 6:4

Kopřiva využil svého postavení v elitní stovce a letos se rozhodl udělat změnu ve svém kalendáři. V únoru bude objíždět slaběji obsazené antukové turnaje v Jižní Americe, kde by na svém oblíbeném povrchu mohl zapsat důležité body do žebříčku ATP.

Sérii podniků s názvem Golden Swing začal na dvěstěpadesátce v Buenos Aires, kde na úvod zvládl dramatickou bitvu s domácí divokou kartou a 180. hráčem světa Barrenou. Argentincovi v úvodu zápasu dvakrát sebral podání, a i přes jedno zaváhání na vlastním servisu náskok udržel. V závěru se při ukončení sady trápil. Dlouhý devátý game se mu nepovedlo uzavřít a musel si počkat až na další hru, ve které využil až celkově pátý setbol.

Druhé dějství rozhodl jediný brejk. Český tenista snadno ztratil podání za stavu 3:4 a Barrena už sadu s přehledem dopodával a vynutil si rozhodující set. V něm byl ze začátku lepší Kopřiva a po brejku vedl 3:1. V tu chvíli se mu ale přestalo dařit a prohrál tři gamy v řadě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nepříznivé skóre však dokázal český tenista otočit. Sebral soupeři následující dvě podání, prohrál už jen čtyři míčky a po dvou a půl hodinách boje postoupil do osmifinále. V zápase si musel mimo soupeře poradit také s nesportovním chováním argentinských diváků, kteří se ho snažili vyrušovat během servisu. O postup mezi osmičku nejlepších se utká s nasazeným Matteem Berrettinim nebo domácím Federicem Coriou.

Kopřiva tak navázal na úspěšné Australian Open, kde poprvé přešel přes první kolo, když zvládl pětisetovou bitvu s Jannem-Lennardem Struffem. Následně pak předvedl velmi bojovný výkon proti hráči TOP 10 Tayloru Fritzovi.

Český tenista bude po Buenos Aires pokračovat ještě na dalších dvou turnajích ze série Golden Swing. Hrát bude také na prestižní pětistovce v brazilském Riu de Janeiru a na Chile Open v Santiagu zatím figuruje v kvalifikaci.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
