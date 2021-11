Kopřiva v Ekvádoru vypadl v 1. kole s obhájcem titulu Cerúndolem

Vít Kopřiva uzavírá druhou sezonu po sobě na challengerech v Jižní Americe, příliš úspěšný ale nebyl. Minulý týden v peruánské Limě sice postupem do semifinále vyrovnal své maximum, předtím v kolumbijské Bogotě a tento týden v ekvádorském Guayaquilu ale vypadl hned ppo úvodním vystoupení.



V nějvětším městě Ekvádoru 24letý Čech nestačil na loňského šampiona Francisca Cerúndola. S o rok mladším Argentincem získal první set, ale vedení neudržel a svůj zřejmě poslední zápas sezony prohrál 7-5 2-6 3-6.



Turnaj přišel hned na úvod o nasazenou jedničku Jaume Munara. Španělský favorit nestačil na Chilana Alejandra Tabila, s nímž prohrál 4-6 2-6.



Po úvodním vystoupení skončil také čtvrtý nasazený Sebastian Baez. 20letý Argentinec útočící na Top 100, který po US Open odehrál čtyři challengery, na všech se dostal do finále a poslední dvě přetavil v tituly, po sérii deseti výher podlehl 6-7 6-4 5-7 krajanu Nicolasi Kickerovi.

• CHALLENGER GUAYAQUIL •

Ekvádor, antuka, 52.080 dolarů

úterní výsledky (02. 11. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • F. Cerúndolo (5-Arg.) - Kopřiva (ČR) 5-7 6-2 6-3 Tabilo (Chile) - Munar (1-Šp.) 6-4 6-2 Kicker (Arg.) - Baez (4-Arg.) 7-6(3) 4-6 7-5