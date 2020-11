Kopřiva začal vítězně i challenger v Peru, poradil si s Chilanem Mallou

Vít Kopřiva ukončuje sezonu startem na třech antukových challengerech v Jižní Americe. Minulý týden v ekvádorském Guayaquilu vypadl ve druhém kole po třísetové porážce s nasazeným Portugalcem Pedrem Sousou a dnes zvládl svůj úvodní zápas i v peruánské Limě.



Třiadvacetiletý Čech v prvním kole potvrdil roli favorita proti Chilanovi Bastianu Mallovi. I když si třikrát neudržel servis, měl zápas pod kontrolou a za hodinu a 20 minut zvítězil 6-2 6-3.



O své čtvrté challengerové čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum a pravděpodobně by mu i zajistilo premiérový posun do Top 300, si zahraje buď se čtvrtým nasazeným Španělem Jaumem Munarem, kterému by mohl oplatit tři týdny starou porážku ze čtvrtfinále v Marbelle, nebo Nizozemcem Jesperem De Jongem.



Po Ekvádoru a Peru ukončí svěřenec Jaroslava Pospíšila svůj trip po Jižní Americe v Brazílii, kde ho příští týden čeká challenger v Campinasu.



V Limě jsou nejvýše nasazenými Argentinec Federico Coria, Španěl Roberto Carballés a Slovák Andrej Martin. Na titul z Guayaquilu se pokusí navázat Francisco Cerundolo z Argentiny.

• CHALLENGER LIMA •

Peru, antuka, 52.080 dolarů

pondělní výsledky (23. 11. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kopřiva (ČR) - Malla (Chile) 6-2 6-3