Argentinec Cerundolo v Guayaquilu porazil i Slováka Martina a po měsíci má další titul

Francisco Cerundolo měl před koronavirovou pauzou na kontě osm titulů z turnajů Futures a k tomu pět účastí ve čtvrtfinále challengerů.



Za poslední dva měsíce však dvaadvacetiletý argentinský antukář zaznamenal velký pokrok, když si zahrál semifinále v rumunském Sibiu a získal dva premiérové tituly: v říjnu v chorvatském Splitu a minulý týden v ekvádorském Guayaquilu.



Cerundolo si v závěru turnaje poradil i se třemi papírovými favority, když vyřadil čtvrtého nasazeného Španěla Jaume Munara, jeho krajana a trunajovou dvojku Roberta Carballése a ve finále zdolal 6-4 3-6 6-2 třetího nasazeného Slováka Andreje Martina.







"V posledních týdnech jsem si začal více věřit a teď se to projevuje v zápasech proti silným soupeřům. Jsem šťastný, že jsem tady získal titul, protože jsem se od prvního zápasu cítil dobře a věřil, že bych mohl dojít daleko," radoval se Cerundolo, jenž se ve světovém žebříčku posunul na 162. místo a vylepšil tak své maximum.



31letý Martin sice nezískal první titul od loňského června, ale se svým vystoupením může být spokojený. V Ekvádoru totiž přerušil sérii pěti porážek a nakonec si zahrál si první letošní finále.



Oba finalisté se nyní přesouvají na další challenger do peruánské Limy. Cerundolo bude v prvním kole favoritem proti Nizozemci Jellu Selsovi, finalistu z roku 2015 Martina čeká Chilan Alejandro Tabilo.

Francisco Cerundolo is on fire! Champion in Guayaquil



The wins his second #ATPChallenger since the restart, taking the title @challengye05.



Congrats @FranCerundolo! pic.twitter.com/G91Qy2ffcd